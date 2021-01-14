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14.01.2021 10:10
Рубрика: Легковые авто

Автопилот Tesla обнаружил на кладбище невидимого человека

Текст: Григорий Гомельчук

Кажется, автопилот Tesla способен видеть призраков. Такой вывод могут сделать мистически настроенные люди, посмотрев видео, опубликованное пользователем Twitter Ovidiu Maciuc.

Фото: www.twitter.com/TheTeslaLife
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Мужчина, управлявший Tesla Model 3 с активированной функцией автопилота, остановился на территории кладбища и снял происходящее в машине и вокруг нее на видео.

Мы видим, что автопилот показывает на экране схематичного человечка - рядом с машиной кто-то ходит. Хотя, если посмотреть вокруг самому, поблизости нет никого живого.

Очевидно, что алгоритмы, распознающие изображение с наружных камер Tesla, приняли за человека один из ярких венков, лежащих рядом с могилами на лужайке. Этот пример еще раз показывает, что системы помощи водителю и различные "автопилоты" пока еще далеки от совершенства и иногда ошибаются.

#Tesla