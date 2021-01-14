Автопилот Tesla обнаружил на кладбище невидимого человека

Tesla collision avoidance system detecting an invisible human/entity at the cemetery. Excuse me but wtf @elonmusk ? pic.twitter.com/VcANAzH1uh — Ovidiu Maciuc (@OMaciuc) January 12, 2021

Кажется, автопилот Tesla способен видеть призраков. Такой вывод могут сделать мистически настроенные люди, посмотрев видео, опубликованное пользователем Twitter Ovidiu Maciuc.

Мужчина, управлявший Tesla Model 3 с активированной функцией автопилота, остановился на территории кладбища и снял происходящее в машине и вокруг нее на видео.

Мы видим, что автопилот показывает на экране схематичного человечка - рядом с машиной кто-то ходит. Хотя, если посмотреть вокруг самому, поблизости нет никого живого.

Очевидно, что алгоритмы, распознающие изображение с наружных камер Tesla, приняли за человека один из ярких венков, лежащих рядом с могилами на лужайке. Этот пример еще раз показывает, что системы помощи водителю и различные "автопилоты" пока еще далеки от совершенства и иногда ошибаются.