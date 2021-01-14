Боксер Ковалев провалил допинг-тест

Российский боксер Сергей Ковалев провалил допинг-тест перед боем против Бектемира Меликузиева из Узбекистана, запланированным на 30 января.

Проба бывшего обладателя трех чемпионских поясов в полутяжелом весе показала наличие синтетического тестостерона, сообщает BoxingScene.

Поединок Ковалева против Меликузиева может быть отменен. Бой должен был пройти 30 января в Калифорнии в рамках боксерского шоу.

Россиянин сдал пробу Ассоциации добровольного тестирования на допинг 30 декабря. Сам Ковалев настаивает на том, чтобы проба Б также была вскрыта, поскольку он заявил, что не принимал запрещенные препараты. Он также настаивает на том, чтобы были проведены проверки добавок, которые принимал спортсмен во время подготовки к поединку.

На счету Ковалева - 34 победы (29 нокаутом), 4 поражения и одна ничья.