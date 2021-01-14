Большинство регионов России возобновили очные занятия в школах

- С первой рабочей недели подавляющее большинство регионов вернули школьников за парты, - рассказал министр Сергей Кравцов. - Сегодня решение о полном возвращении всех классов в очный формат обучения приняла Москва. Это отрадный факт, который говорит об эффективности нашей совместной работы с регионами по защите здоровья.

Однако Сергей Кравцов заметил,что точечные меры еще сохраняются на местах (9 школ в регионах еще закрыты на карантин по COVID). Но решения о пересмотре каникул и корректировке учебных графиков, дезинфекции помещений, дают результаты.

- Наш приоритет - непрерывная работа системы образования и очный формат обучения, живой диалог учителя и ученика, - отметил Кравцов. - Всего девять школ в стране остаются на карантине в связи с COVID. Мы продолжаем контроль за ситуацией.