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14.01.2021 09:04
Рубрика: Власть

Указ мэра: школьники возвращаются в классы, пенсионеры и работники - пока дома

Текст: Сергей Собянин (мэр Москвы)
Дорогие друзья, эпидемиологическая обстановка в Москве пока остается неопределенной.
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

С одной стороны, новогодняя пауза остановила рост заболеваемости. Благодаря выходным дням и двукратному снижению пассажиропотоков в общественном транспорте удалось разорвать множество цепочек распространения коронавируса.

Набирает темп вакцинация. Ежедневно прививку делают несколько тысяч москвичей.

С другой стороны, ощутимого снижения уровня госпитализации пока не произошло. В больницах по-прежнему находится свыше 13 тысяч человек - столько же, сколько и накануне праздников.

Но при этом - благодаря дополнительным мощностям, введенным за последние недели, - в коронавирусных госпиталях свободно порядка 7,6 тысяч коек. На 2 тысячи коек больше, чем в конце декабря.

В этой ситуации, взвесив все за и против и проведя консультации с санитарными врачами, мы приняли следующие решения.

1. С понедельника, 18 января 2021 г. учащиеся с 1 по 11 класс возвращаются в школы и приступают к обучению в обычном режиме.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Транспортные карты школьников будут разблокированы, и они вновь смогут пользоваться правом льготного проезда в общественном транспорте.

Скажу прямо. Решение об отмене дистанционного обучения в старших классах было очень непростым.

Ребята устали сидеть дома. Но и риск роста заболеваемости среди школьников по-прежнему очень велик.

Поэтому школы должны максимально строго соблюдать меры эпидемиологической безопасности.

В случае выявления даже одного случая инфекции - как и в первом полугодии - весь класс будет временно переводиться на дистанционное обучение.

2. Все остальные ограничения продлеваются на неделю - до четверга, 21 января 2021 г.

Городские вузы и колледжи, учреждения дополнительного образования и спортивные школы в этот период будут работать в режиме дистанционного обучения или находиться на каникулах.

Почему именно на неделю?

По мнению специалистов-эпидемиологов, ближайшие дни прояснят складывающуюся в Москве тенденцию, что позволит принять решения на более длительный срок.

Если не произойдет ухудшения, и стабилизация нынешнего уровня заболеваемости приобретет устойчивый характер, мы рассмотрим возможность смягчения еще ряда ограничений.

Чтобы так и произошло, каждому из нас следует быть максимально осторожным.

Предприятия и организации должны скрупулёзно выполнять предписания санитарных врачей. А граждане - соблюдать социальное дистанцирование и использовать средства защиты.

И не откладывайте решение о вакцинации. Чем быстрее мы сформируем коллективную защиту от вируса, тем быстрее город вернется к обычной жизни.

Будьте здоровы!

Источник: блог мэра Москвы Сергея Собянина.

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