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14 января 2021 г.

Указ мэра Москвы от 14 января 2021 года № 1-УМ "О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ"

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. № 25 "О правовых актах города Москвы":

1.Внести изменения в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ "Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности" (в редакции указов Мэра Москвы от 22 июня 2020 г. № 74-УМ, от 9 июля 2020 г. № 77-УМ, от 3 сентября 2020 г. № 89-УМ, от 25 сентября 2020 г. № 92-УМ, от 29 сентября 2020 г. № 93-УМ, от 29 сентября 2020 г. № 94-УМ, от 1 октября 2020 г. № 96-УМ, от 6 октября 2020 г. № 97-УМ, от 14 октября 2020 г. № 100-УМ, от 15 октября 2020 г. № 101-УМ, от 28 октября 2020 г. № 103-УМ, от 5 ноября 2020 г. № 106-УМ, от 10 ноября 2020 г. № 107-УМ, от 13 ноября 2020 г. № 109-УМ, от 17 ноября 2020 г. № 110-УМ, от 26 ноября 2020 г. № 114-УМ, от 2 декабря 2020 г. № 116-УМ, от 29 декабря 2020 г. № 127-УМ):

1.1. В пунктах 2.1, 3, 4.2, 5.3, 5.5, 7, 8 указа слова "15 января" заменить словами "21 января".

1.2. В пункте 5.4 указа слова "в пунктах 5.1 - 5.3, 12" заменить словами "в пунктах 5.1 - 5.3, 12, 13".

1.3. Указ дополнить пунктом 13 в следующей редакции:

"13. Установить, что c 18 января 2021 г. возобновляется посещение обучающимися образовательных организаций, предоставляющих начальное общее, основное общее, среднее общее образование, функции и полномочия учредителя которых осуществляют органы исполнительной власти города Москвы.

Для таких обучающихся возобновляется возможность использования для льготного и бесплатного проезда транспортного приложения социальных карт, выпущенных на основании решений органов исполнительной власти города Москвы (уполномоченных ими организаций), ранее приостановленная в соответствии с настоящим указом.".

1.4. Пункты 13 и 14 указа считать пунктами 14 и 15 указа соответственно.

2. Контроль за выполнением настоящего указа оставляю за собой.

Мэр Москвы С.С.Собянин



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