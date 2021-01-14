Сергей Собянин: Столичные школьники вернутся в школы 18 января

Транспортные карты школьников будут разблокированы, и они вновь смогут пользоваться правом льготного проезда в общественном транспорте.

Мэр признался, что принять решение об отмене дистанционного обучения в старших классах было очень непросто. Ребята устали сидеть дома. Но и риск роста заболеваемости среди школьников по-прежнему очень велик.

Поэтому школы должны максимально строго соблюдать меры эпидемиологической безопасности.

В случае выявления даже одного случая инфекции - как и в первом полугодии - весь класс будет временно переводиться на дистанционное обучение.

Эпидемиологическая обстановка в Москве, по его словам, пока остается неопределенной. С одной стороны, новогодняя пауза остановила рост заболеваемости. Благодаря выходным дням и двукратному снижению пассажиропотока в общественном транспорте удалось разорвать множество цепочек распространения коронавируса.

Набирает темп вакцинация. Ежедневно прививку делают несколько тысяч москвичей.

С другой стороны, ощутимого снижения уровня госпитализации пока не произошло. В больницах по-прежнему находится свыше 13 тысяч человек - столько же, сколько и накануне праздников.

Но при этом - благодаря дополнительным мощностям, введенным за последние недели, - в коронавирусных госпиталях свободно порядка 7,6 тысячи коек. На 2 тысячи коек больше, чем в конце декабря.