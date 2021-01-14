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14.01.2021 09:19
Рубрика: Власть

Дети возвращаются в классы, остальные ограничения в Москве продлены на неделю

Текст: Любовь Проценко

Об отмене дистанционки в столице для старшеклассников сообщил в своем персональном блоге мэр Москвы Сергей Собянин. При этом в его новом указе все остальные ограничения продлеваются на неделю - до четверга, 21 января 2021 года.

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Он отметил, что и городские вузы и колледжи, учреждения дополнительного образования и спортивные школы в этот период будут работать в режиме дистанционного обучения или находиться на каникулах.

Объясняя, почему продлены ограничения именно на неделю, мэр пишет:

- По мнению специалистов-эпидемиологов, ближайшие дни прояснят складывающуюся в Москве тенденцию, что позволит принять решения на более длительный срок.

Если не произойдет ухудшения, и стабилизация нынешнего уровня заболеваемости приобретет устойчивый характер, мы рассмотрим возможность смягчения еще ряда ограничений.

Чтобы так и произошло, каждому из нас следует быть максимально осторожным.

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