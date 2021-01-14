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14.01.2021 23:23
Рубрика: Общество

Снова в школу

Московские старшеклассники возвращаются в классы
Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Столичный выпуск № 6(8357)
С понедельника, 18 января, учащиеся с 6-го по 11-й класс в столице возвращаются в школы. Транспортные карты ребятам будут к этому времени разблокированы, и они вновь смогут пользоваться правом льготного проезда на общественном транспорте. Подписав указ на этот счет, мэр Москвы Сергей Собянин признался: решение об отмене дистанционного обучения в старших классах далось ему непросто.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Напомню, в текущем учебном году московские школяры отучились за партами лишь чуть больше месяца. В октябре, когда в городе начала расти заболеваемость коронавирусом, их отправили на досрочные двухнедельные каникулы. С 19 октября в классы вернулись только младшие ребята - с 1-го по 5-й класс. Остальные в течение трех месяцев учились дома, с помощью Московской электронной школы. В столице это был уже не первый опыт онлайн-обучения. Опробовали его еще в самом начале пандемии и даже ЕГЭ выпускники после него сдали не хуже, чем год назад. И тем не менее в том, что дистанционка полностью не в силах заменить нормального очного обучения, сходятся большинство и родителей, и педагогов. Поэтому вопрос: когда же дети смогут наконец вернуться в классы, все это время, что называется, не сходил с повестки дня.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Собянин: Москва сможет вернуться к нормальной жизни в мае

И вот это время пришло. "Ребята устали сидеть дома. Но и риск роста заболеваемости среди школьников по-прежнему велик", - объяснил глава города. Эпидемиологическая обстановка в Москве, по его словам, остается пока неопределенной.

С одной стороны, новогодняя пауза остановила рост заболеваемости. Благодаря выходным дням и двукратному снижению пассажиропотока удалось разорвать множество цепочек распространения коронавируса. Это сказывается и на статистике вновь выявленных случаев заражения COVID-19. Если к 25 декабря их было уже более 8 тысяч в сутки, то весь январь в пределах 5 тысяч с небольшим.

Но, с другой стороны, отмечает мэр, ощутимого снижения уровня госпитализации не произошло: в больницах по-прежнему находится свыше 13 тысяч человек - столько же, сколько накануне праздников. Поэтому школам, в которые вернутся старшеклассники, придется и дальше строго соблюдать меры эпидемиологической безопасности, подчеркивает Собянин: "А в случае выявления даже одного случая инфекции - как и в первом полугодии - весь класс будет временно переводиться на дистанционное обучение".

Учреждения дополнительного образования в столице пока продолжат работу в режиме онлайн

О кружках же по интересам, уроках в спортшколах и других учреждениях дополнительного образования пока придется забыть или продолжить занятия в режиме онлайн - они пока остаются работать в дистанционном режиме. Это касается и студентов городских вузов и колледжей.

Предприятиям и их работникам тоже предписано по-прежнему выполнять все предписания санитарных врачей, соблюдать социальную дистанцию и пользоваться средствами защиты. Это касается и пенсионеров, социальные карты которых, дающие право на бесплатный проезд, по-прежнему заблокированы. Пока на неделю. Мэр надеется, что в течение нее прояснится тенденция в заболеваемости. Он пообещал, что если не произойдет ухудшения, власти могут рассмотреть возможность смягчения и других ограничений.

К слову, после новогодних каникул подавляющее большинство регионов вернули школьников за парты. По данным министерства просвещения РФ, в настоящее время всего девять школ в стране остаются на карантине в связи с COVID-19.

В регионах Общество Образование Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

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