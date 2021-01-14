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14.01.2021 06:04
Рубрика: В мире

Cargo Dragon приводнился у берега Флориды

Dragon отстыковывается от Международной космической станции. Фото: NASA via AP Dragon отстыковывается от Международной космической станции. Фото: NASA via AP
Dragon отстыковывается от Международной космической станции. Фото: NASA via AP

Отстыковавшийся от Международной космической станции аппарат Dragon приводнился у побережья Флориды. Информация об этом появилась в Twitter компании SpaceX.

Фото: iStock
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"На этом миссия по восстановлению запасов и первому возвращению космического корабля на побережье Флориды завершена", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Напомним, в декабре прошлого кода Dragon осуществил автоматическую стыковку с МКС, доставив на орбиту более двух тонн продовольствия, а также оборудование для проведения научных экспериментов. Это первый американский беспилотный грузовой корабль, который осуществляет автоматическую отстыковку от станции, минуя захват корабля механическим манипулятором Canadarm 2.

На Землю космический грузовик Cargo Dragon доставил отработанные материалы и результаты проведенных научных экспериментов, с которыми дальше продолжат работать ученые.

В мире США Общество Космос

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