Cargo Dragon приводнился у берега Флориды

Отстыковавшийся от Международной космической станции аппарат Dragon приводнился у побережья Флориды. Информация об этом появилась в Twitter компании SpaceX.

"На этом миссия по восстановлению запасов и первому возвращению космического корабля на побережье Флориды завершена", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Напомним, в декабре прошлого кода Dragon осуществил автоматическую стыковку с МКС, доставив на орбиту более двух тонн продовольствия, а также оборудование для проведения научных экспериментов. Это первый американский беспилотный грузовой корабль, который осуществляет автоматическую отстыковку от станции, минуя захват корабля механическим манипулятором Canadarm 2.

На Землю космический грузовик Cargo Dragon доставил отработанные материалы и результаты проведенных научных экспериментов, с которыми дальше продолжат работать ученые.