Что будет с рублем после начала покупок валюты Минфином

Новости

Названы три симптома "британского" штамма COVID-19 06:57
Хабаровск и Благовещенск вновь свяжет прямой авиарейс 06:25
Нацгвардия разместилась в Капитолии впервые со времен Гражданской войны 06:18
Байден решил не ехать на свою инаугурацию на поезде 06:15
Cargo Dragon приводнился у берега Флориды 06:04
Сегодня начинает работу Гайдаровский форум 06:00
В Китае впервые за восемь месяцев умер пациент с COVID-19 05:18
Пушков ответил объявившему Королева "украинским ученым" Зеленскому 05:14
Доклад о крушении Boein 737 в Индонезии опубликуют в течение 30 дней 05:10
Юг страны ждет резкое похолодание 04:30
Глава Twitter назвал блокировку аккаунта Трампа верным, но опасным решением 04:30
Трамп заявил о беспрецедентной атаке на свободу слова в США 04:20
Власти Чили заинтересовались российской вакциной "Спутник V" 03:55
В Англии ужесточат требования к прибывающим в страну 03:52
Регулятор США потребовал отзыва 158 тысяч машин Tesla из-за дефекта 03:09
Протестующие забросали камнями кортеж короля Бельгии 03:07
Италия продлила режим ЧС в связи с COVID-19 до конца апреля 02:42
В Германии из-за COVID-19 прервали празднование детского дня рождения 02:40
В видеообращении Трамп осудил насилие и призвал к примирению 02:40
В ООН прокомментировали блокировку аккаунта Трампа в соцсетях 02:14
Вильфанд рассказал о потеплении в Москве 02:10
В работе Instagram произошел сбой 02:02
Макконнелл: Сенат не вынесет вердикт по импичменту Трампу до 20 января 01:40
Советник Трампа Хоуп Хикс покинула Белый дом 01:26
В столице Бельгии протестующие подожгли полицейский участок 00:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Почему календарная реформа большевиков много лет сбивала с толку россиян
Почему календарная реформа большевиков много лет сбивала с толку россиян
14.01.2021 06:00
Рубрика: Экономика

Что будет с рублем после начала покупок валюты Минфином

Текст: Роман Маркелов
Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций", специально для "Российской газеты":
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Решение Минфина РФ возобновить покупки иностранной валюты не стало каким-то сигналом для рынка, так как принято в рамках исполнения бюджетного правила, то есть является чисто техническим и зависит исключительно от объема дополнительных нефтегазовых доходов госбюджета, которые и направляются на покупку валюты. Естественно, данное решение накануне повлияло на курс рубля, вызвав его умеренное ослабление, но сам по себе этот фактор на более долгосрочном горизонте оказывает лишь фоновое воздействие на российскую валюту, усиливая или сдерживая соответствующие движения, вызванные другими драйверами. В основном рубль реагирует на конъюнктуру мировых рынков и прежде всего - нефтяного.

Фото: iStock
Аналитики прогнозируют рост цен на золото до 2000 долларов за унцию

За последние недели рублевая стоимость барреля Brent резко повысилась, вернувшись в коридор 2019 года в 3700-4400 рублей. Был обновлен 12-месячный максимум, и сейчас показатель находится около отметки 4100 рублей. Тем самым рубль нивелировал переоцененность к нефти, наблюдавшуюся на протяжении большей части прошлого года, что сдерживало его от укрепления. Поэтому теперь он будет более активно повышаться вслед за ростом нефтяных цен и не столь остро реагировать на их снижение.

Основным риском для рубля остается геополитическая неопределенность, усилившаяся после победы на президентских выборах в США Джозефа Байдена, а также получения Демократической партией большинства в Сенате США по результатам второго тура выборов, состоявшегося в Джорджии 5 января. Теперь новой президентской администрации будет проще утверждать в Конгрессе законопроекты, в том числе санкционной направленности.

Однако пока санкционная угроза не вышла на первый план, участники российского валютного рынка в основном ориентируются на рыночные сигналы. Дополнительное давление на рубль оказывает снижение ОФЗ: индекс гособлигаций RGBI обновляет двухмесячный минимум. Это вызвано ростом доходности гособлигаций США, что сокращает разницу в процентных ставках между нашим и американским долговым рынком. В результате ОФЗ становятся менее привлекательными с точки зрения соотношения доходность/риск.

Вероятно, до конца января рубль останется в сформированном в начале месяца диапазоне 73-75,3 рубля за доллар США. В случае ускорения роста нефти и при стабильной геополитической обстановке доллар может направиться к уровню 70 рублей.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля

Главное сегодня

Интервью с руководителем Росреестра Олегом Скуфинским. Главное
Путин и Эрдоган обсудили урегулирование в Нагорном Карабахе
Минфин вернулся к покупкам иностранной валюты
ВОЗ предсказала еще более тяжелый год пандемии COVID-19
Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Венесуэле
Гаражная амнистия может стать бесплатной для россиян
Как извлечь прибыль из накопленных 100 тысяч рублей