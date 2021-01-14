Что будет с рублем после начала покупок валюты Минфином

Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций", специально для "Российской газеты":

- Решение Минфина РФ возобновить покупки иностранной валюты не стало каким-то сигналом для рынка, так как принято в рамках исполнения бюджетного правила, то есть является чисто техническим и зависит исключительно от объема дополнительных нефтегазовых доходов госбюджета, которые и направляются на покупку валюты. Естественно, данное решение накануне повлияло на курс рубля, вызвав его умеренное ослабление, но сам по себе этот фактор на более долгосрочном горизонте оказывает лишь фоновое воздействие на российскую валюту, усиливая или сдерживая соответствующие движения, вызванные другими драйверами. В основном рубль реагирует на конъюнктуру мировых рынков и прежде всего - нефтяного.

За последние недели рублевая стоимость барреля Brent резко повысилась, вернувшись в коридор 2019 года в 3700-4400 рублей. Был обновлен 12-месячный максимум, и сейчас показатель находится около отметки 4100 рублей. Тем самым рубль нивелировал переоцененность к нефти, наблюдавшуюся на протяжении большей части прошлого года, что сдерживало его от укрепления. Поэтому теперь он будет более активно повышаться вслед за ростом нефтяных цен и не столь остро реагировать на их снижение.

Основным риском для рубля остается геополитическая неопределенность, усилившаяся после победы на президентских выборах в США Джозефа Байдена, а также получения Демократической партией большинства в Сенате США по результатам второго тура выборов, состоявшегося в Джорджии 5 января. Теперь новой президентской администрации будет проще утверждать в Конгрессе законопроекты, в том числе санкционной направленности.

Однако пока санкционная угроза не вышла на первый план, участники российского валютного рынка в основном ориентируются на рыночные сигналы. Дополнительное давление на рубль оказывает снижение ОФЗ: индекс гособлигаций RGBI обновляет двухмесячный минимум. Это вызвано ростом доходности гособлигаций США, что сокращает разницу в процентных ставках между нашим и американским долговым рынком. В результате ОФЗ становятся менее привлекательными с точки зрения соотношения доходность/риск.

Вероятно, до конца января рубль останется в сформированном в начале месяца диапазоне 73-75,3 рубля за доллар США. В случае ускорения роста нефти и при стабильной геополитической обстановке доллар может направиться к уровню 70 рублей.