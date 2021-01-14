Что делать в случае ДТП с машиной иностранца

Авария с автомобилем иностранного гражданина вызывает массу вопросов у водителей. Какие нужны документы, можно ли использовать европротокол? Как взыскать ущерб с виновника?

По закону об ОСАГО, если иностранный гражданин хочет управлять зарегистрированным за границей автомобилем в России, он обязан застраховать свою ответственность на случай ДТП. Если полис у него есть, то проблем с оформлением аварии быть не должно. Этот документ называется "Зеленая карта" и оформляется при пересечении границы с Россией.

Когда у иностранца есть при себе водительское удостоверение, документы на машину и страховка, то можно оформить европротокол. При любых сомнениях и разногласиях лучше вызвать сотрудников ГИБДД, пишет aif.ru.

В составленном протоколе обязательно нужно указать данные "Зеленой карты". После оформления запустится стандартная схема. Для взыскания ущерба за поврежденное имущество пострадавший направляет копию своего извещения о ДТП в страховую в течение 5 дней с момента аварии. Затем страховая сделает запрос в ту организацию, где иностранец оформил "Зеленую карту".

Если у виновника ДТП нет страховки или она просрочена, то для российского автовладельца добиться возмещение ущерба будет гораздо сложнее.

Придется разбираться в суде. Для начала нужна оценочная экспертиза. Подать в суд на иностранного гражданина можно в России. Когда российский водитель получит судебное заключение о взыскании ущерба с виновного, то с этим документом придется обратиться в суд той страны, где он проживает. Местный суд его должен признать. Однако если между Россией и данным государством не заключено международное соглашение, шансы на взыскание ущерба снижаются.