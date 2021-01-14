Что запрещено делать на автомагистралях

Автомагистрали отличаются от обычных трасс не только порогом разрешенной скорости. Водителям придется соблюдать определенные требования ПДД, выбирать иной стиль езды, а также придерживаться некоторых негласных правил.

Требования для автомагистралей вступают в силу с того места, где установлен специальный знак 5.1. Здесь нельзя находиться велосипедистам, пешеходам, домашним животным, передвигаться на мопедах, тракторах и технике, скорость которой не превышает 40км/ч. По сути, здесь могут ездить лишь легковые автомобили, грузовики и автобусы.

На автомагистрали запрещены остановки даже на обочинах. Это можно делать лишь в специально отведенных местах, где есть знаки 7.11 "Место отдыха" и 6.4 "Место стоянки". Еще один вариант - это автозаправочная станция, зачастую имеющая свою зону отдыха.

Еще один запрет касается движения задним ходом. Если водитель проехал свой поворот, то сдавать назад не получится, придется ехать до следующей развязки, пишет aif.ru. Нельзя разворачиваться через разделительные полосы там, где есть технологический разрыв. Для разворота есть специально отведенные места. За каждое из этих нарушений придется заплатить штраф в размере 2500 рублей.

На автомагистрали запрещается движение транспорта массой, превышающей 3,5 тонны, далее второй полосы. Раньше полностью запрещалась учебная езда, теперь это ограничение снято.

Есть и негласное правило движения по автомагистрали, про которое не стоит забывать. На высокой скорости автомобиль лучше придерживать как можно ближе к правой стороне проезжей части. Обгоняющий автомобиль получает в этом случае больше пространства для маневра. Даже на одной полосе будет достаточно возможностей, чтобы не столкнуться с попутной машиной.