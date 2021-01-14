Dacia показала большой кроссовер. Такой может появиться и у Lada

Входящая в состав французской Renault румынская Dacia представила концепт среднеразмерного кроссовера под названием Bigster - это провозвестник будущей серийной модели, которая появится в 2024 году.

Презентация разработки прошла в течение нескольких часов после того, как концерн раскрыл свой новый стратегический план, предусматривающий, в т.ч. взаимную унификацию автомобилей марок Dacia и Lada (АвтоВАЗ тоже входит в состав Renault).

Bigster - самый большой автомобиль Dacia в истории. Его длина длина составляет 4,6 м, что на 28 см больше, чем у кроссовера Duster второй генерации. Судя по всему, в нынешнем виде Bigster - это просто демонстрационный полноразмерный макет без глубокой технической проработки (во всяком случае его характеристики не сообщаются). Однако из документов презентации следует, что в серийном воплощении автомобиль должен опираться на платформу Renault-Nissan CMF-B-LS - такое шасси станет единым для всех новых Dacia и Lada.

Также обратите внимание на дизайн Bigster - он наполнен брутальным мужским характером. Здесь двухобъемная форма с нарочито выраженной носовой частью, отрицательный уклон передка (при виде в профиль), "мускулистая" пластика панелей.

Наметанный глаз также заметит, что на кузове применен доселе невиданный логотип. Однако официально о смене фирменной айдентики Dacia пока не сообщалось.

Вполне возможно, что аналог Dacia Bigster также появится и в гамме Lada - планом Renault предусмотрен выход Lada класса C в 2025 году.

Фото: Пресс-служба Dacia.