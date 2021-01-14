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14.01.2021 19:57
Рубрика: Общество

Дневник самонаблюдения после вакцинации ведут более 60 тысяч россиян

Текст: Елена Манукиян

Более 60 тысяч россиян ведут дневник самонаблюдения на портале госуслуг после вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Павел Пугачев.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
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"Сегодня каждый пациент, которому делают прививку, получает приглашение заполнить такой дневник самонаблюдения, где он сообщает о состоянии своего здоровья", - сказал он. Пугачев пояснил, что, в первую очередь, это помогает оперативно выявлять возможные негативные реакции после вакцинации у пациентов, учитывая, что препарат внедрялся и вводился в гражданский оборот в очень короткие сроки. С другой стороны - проще собирать информацию об эффективности вакцины.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко проанонсировал начало всеобщей вакцинации от коронавируса с начала следующей недели. Он рассказал, что в регионах работает более 1330 пунктов, где можно сделать прививку. В конце декабря официально доказана безопасность вакцины Спутник V для граждан старше 60 лет.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Вакцинация от коронавируса

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