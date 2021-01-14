Дневник самонаблюдения после вакцинации ведут более 60 тысяч россиян

Более 60 тысяч россиян ведут дневник самонаблюдения на портале госуслуг после вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Павел Пугачев.

"Сегодня каждый пациент, которому делают прививку, получает приглашение заполнить такой дневник самонаблюдения, где он сообщает о состоянии своего здоровья", - сказал он. Пугачев пояснил, что, в первую очередь, это помогает оперативно выявлять возможные негативные реакции после вакцинации у пациентов, учитывая, что препарат внедрялся и вводился в гражданский оборот в очень короткие сроки. С другой стороны - проще собирать информацию об эффективности вакцины.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко проанонсировал начало всеобщей вакцинации от коронавируса с начала следующей недели. Он рассказал, что в регионах работает более 1330 пунктов, где можно сделать прививку. В конце декабря официально доказана безопасность вакцины Спутник V для граждан старше 60 лет.