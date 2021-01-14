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14.01.2021 07:24
Рубрика: Общество

Доктор Мясников усомнился в естественном происхождении коронавируса

Текст: Алексей Иванов

Врач и телеведущий Александр Мясников отметил, что многие вещи, связанные с распространением по миру нового коронавируса SARS-CoV-2, для него лично до сих пор остаются необъяснимыми. Из-за этого его терзают "смутные сомнения" относительно естественного происхождения вируса.

Фото: Tom Fox/The Dallas Morning News via AP
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Вспоминая события марта 2020 года, когда пандемия охватывала все новые и новые страны, Мясников отметил: ничего не предвещало такого бурного распространения болезни. Большинство ученых тогда опирались на привычные правила распространения эпидемиологического процесса, "максимум пессимисты говорили о повторении Гонконгского гриппа" (классифицируется как пандемия средней степени тяжести, пришлась на 1968-1970 годы - прим. "РГ"). Среди прочего доктора удивило, почему вспышки COVID-19 возникли почти одновременно в разных местах мира. "Я всегда был противником теории искусственного происхождения вируса. Но чем дальше я за всем наблюдаю, тем меньше у меня уверенности в том, что все идет, согласно законам природы", - заключил Александр Мясников.

Как уже писала "РГ", эксперты Всемирной организации здравоохранения полагают, что второй год пандемии COVID-19 может оказаться тяжелее первого. Общемировая статистика говорит о том, что распространение заболевания достигло нового пика. В России в последние дни фиксируется снижение новых зарегистрированных случаев COVID-19, однако эксперты призывают не расслабляться - после долгих выходных люди возвращаются в рабочие и учебные коллективы, что приводит к увеличению контактов.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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