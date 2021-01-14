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14.01.2021 00:14
Рубрика: Общество

ВОЗ предсказала еще более тяжелый год пандемии COVID-19

Текст: Ольга Игнатова

Второй год пандемии COVID-19 может оказаться более тяжелым для человечества, чем первый, считает директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. Свое мнение эксперт высказал в ходе сеанса вопросов и ответов в Twitter.

Фото: Tom Fox/The Dallas Morning News via AP
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"Мы вступаем во второй год пандемии, и он может оказаться даже более трудным, учитывая динамику распространения коронавируса", - приводит слова представителя ВОЗ ТАСС. Он отметил, что заболеваемость коронавирусом вновь достигла пика. Только за последнюю неделю в мире было зарегистрировано около 5 миллионов новых случаев заражения COVID-19 и более 85 тысяч смертей от него. На Северную и Южную Америку приходится более половины всех заболевших в мире за семь дней, треть - на Европу. Заболеваемость также растет в Западно-Тихоокеанском регионе, Африке и Восточном Средиземноморье.

В Северном полушарии, по словам Райана, наблюдается пандемический "идеальный шторм". Из-за того, что в странах Северного полушария сейчас зима, люди больше времени проводят в помещениях. А там вероятность заразиться всегда выше, чем на улице. Помимо этого, в некоторых странах, включая Великобританию и Ирландию, циркулируют новые штаммы коронавируса.

Эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове отметила, что после праздников ситуация в некоторых странах ухудшится. "Хорошая новость состоит в том, что сейчас у нас есть много инструментов, которые могут помочь установить контроль над передачей вируса", - подчеркнула эксперт.

Фото: Sky Eckstrom/ wikimedia.com
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Ранее заместитель директора по научной работе НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов пояснил "Российской газете", что увеличение числа заболевших новой коронавирусной инфекцией может произойти примерно через две недели после новогодних каникул. Это связано с инкубационным периодом коронавирусной инфекции. "Мы уже наблюдали подобное в сентябре, когда многие вернулись в офисы с дистанционной работы, а дети и студенты приступили к очной учебе после летнего сезона", - уточнил Горелов.

Сейчас происходит аналогичный процесс - россияне после долгих выходных, которые они привели в гостях у родных или на отдыхе, возвращаются в рабочие и учебные коллективы. "Это приводит к увеличению контактов, происходит обмен вирусной информацией", - отмечает эксперт. По его словам, волнообразные колебания при распространении инфекции - это стандартная картина. Тем более что популяционный иммунитет в стране только формируется.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Пандемия коронавируса COVID-19

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