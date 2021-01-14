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14.01.2021 14:20
Рубрика: Легковые авто

Эксперты рассказали, что ждет авторынок России в 2021 году

Текст: Андрей Полухин
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В 2021 году на российском авторынке будет продано лишь на 33 тысячи автомобилей больше, чем в 2020-м. То есть, рост объема реализации составит 2,1%. Такой прогноз на итоговой пресс-конференции дал председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса Томас Штэрцель.

Фото: скриншот с youtube.com
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- Мы не ожидаем значительных изменений в 2021 году, и рынок по своей сути будет схож с 2020 годом, - констатировал он.

Как отметил Томас Штэрцель, в первом квартале Ассоциация ожидает "стабилизации со спросом и предложением", видимо, намекнув на неожиданный дефицит машин у дилеров, сложившийся в конце 2020 года из-за отложенного спроса и объективных проблем с производством и логистикой из-за пандемии коронавируса.

Увы, последствия распространения COVID-19, скорее всего, продолжат оказывать негативное влияние на автобизнес, отметил эксперт. Однако нового локдауна прогноз уже не учитывает, как и дополнительных ограничений по внешней торговле, в том числе санкций. При этом в АЕБ ожидают продолжения существующих мер государственной поддержки.

Напомним, в 2020 году в России было продано без малого 1,6 млн автомобилей. Это на 9,1% меньше, чем в 2019-м.