Эксперты рассказали, что ждет авторынок России в 2021 году

В 2021 году на российском авторынке будет продано лишь на 33 тысячи автомобилей больше, чем в 2020-м. То есть, рост объема реализации составит 2,1%. Такой прогноз на итоговой пресс-конференции дал председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса Томас Штэрцель.

- Мы не ожидаем значительных изменений в 2021 году, и рынок по своей сути будет схож с 2020 годом, - констатировал он.

Как отметил Томас Штэрцель, в первом квартале Ассоциация ожидает "стабилизации со спросом и предложением", видимо, намекнув на неожиданный дефицит машин у дилеров, сложившийся в конце 2020 года из-за отложенного спроса и объективных проблем с производством и логистикой из-за пандемии коронавируса.

Увы, последствия распространения COVID-19, скорее всего, продолжат оказывать негативное влияние на автобизнес, отметил эксперт. Однако нового локдауна прогноз уже не учитывает, как и дополнительных ограничений по внешней торговле, в том числе санкций. При этом в АЕБ ожидают продолжения существующих мер государственной поддержки.

Напомним, в 2020 году в России было продано без малого 1,6 млн автомобилей. Это на 9,1% меньше, чем в 2019-м.