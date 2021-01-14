Глава ЦБ рекомендовала ограничить продажу полисов страхования жизни

Основную часть этих продуктов продают банки. Банк России выявил практики предложения ИСЖ и НСЖ в банковских офисах под видом вкладов с повышенной доходностью, говорится в сообщении ЦБ. При этом нередко граждан не информируют об особенностях и рисках таких продуктов, их отличии от вкладов.

"Регулятор считает, что начинающим инвесторам практически невозможно объективно оценить особенности этих продуктов, поскольку они являются сложными даже для тех, кто профессионально работает на финансовом рынке, - отмечает Банк России. - Для граждан, ошибочно считающих инвестиционные страховые продукты вкладами, эти полисы несут риски частичной потери средств - в частности, при досрочном прекращении договора. А в некоторых случаях и полной потери своих денег - например, при пропуске одного из регулярных платежей по НСЖ". ЦБ также напоминает, что средства, вложенные в ИСЖ и НСЖ, не гарантированы системой страхования вкладов.

"Ограничение продаж гражданам страховых полисов с инвестиционной составляющей позволит защитить права и интересы потребителей финансовых услуг, которые не всегда разбираются в отличиях сберегательных продуктов от инвестиционных инструментов и рискуют не только не получить ожидаемую доходность, но и потерять вложенные средства", - уверены в Банке России.

Под названные ЦБ критерии подпадает лишь часть продуктов ИСЖ и НСЖ, указывает вице-президент Всероссийского союза страховщиков Виктор Дубровин. Подавляющее большинство продуктов ИСЖ и НСЖ имеют установленные в абсолютных значениях страховую сумму и выкупные суммы, и условия договоров позволяют получить по окончанию их действия как минимум 100% внесенных средств. "Но мы согласны, что ряд покупателей могут, действительно, нуждаться в дополнительной защите их интересов", - говорит Дубровин. Он подчеркнул, что ВСС ведет активный диалог с Банком России и организациями по защите прав потребителей о том, как организовать дополнительную защиту потребителей указанных регулятором видов ИСЖ и НСЖ. "Страховщики полагают, что такой диалог уже позволил во многом решить проблему мисселинга, а его продолжение должно привести к решению, которое позволит свести к нулю проблему покупки неквалифицированным инвестором продукта, сути которого он не понимает", - сказал Виктор Дубровин.

Ранее ЦБ сначала рекомендовал ограничить, а затем решил временно ввести прямой запрет на продажу неподготовленным гражданам инвестиционных облигаций.