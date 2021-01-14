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14.01.2021 15:41
Рубрика: Экономика

Глава ЦБ рекомендовала ограничить продажу полисов страхования жизни

Текст: Игорь Зубков
Глава Банка России Эльвира Набиуллина в письме страховщикам рекомендовала не предлагать (в том числе через банки) гражданам без специальных знаний и опыта те полисы инвестиционного (ИСЖ) и накопительного (НСЖ) страхования жизни, где предусмотрена единовременная уплата премии или где выплаты привязаны к активам, которые предназначены только для квалифицированных инвесторов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Основную часть этих продуктов продают банки. Банк России выявил практики предложения ИСЖ и НСЖ в банковских офисах под видом вкладов с повышенной доходностью, говорится в сообщении ЦБ. При этом нередко граждан не информируют об особенностях и рисках таких продуктов, их отличии от вкладов.

Фото: iStock
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"Регулятор считает, что начинающим инвесторам практически невозможно объективно оценить особенности этих продуктов, поскольку они являются сложными даже для тех, кто профессионально работает на финансовом рынке, - отмечает Банк России. - Для граждан, ошибочно считающих инвестиционные страховые продукты вкладами, эти полисы несут риски частичной потери средств - в частности, при досрочном прекращении договора. А в некоторых случаях и полной потери своих денег - например, при пропуске одного из регулярных платежей по НСЖ". ЦБ также напоминает, что средства, вложенные в ИСЖ и НСЖ, не гарантированы системой страхования вкладов.

"Ограничение продаж гражданам страховых полисов с инвестиционной составляющей позволит защитить права и интересы потребителей финансовых услуг, которые не всегда разбираются в отличиях сберегательных продуктов от инвестиционных инструментов и рискуют не только не получить ожидаемую доходность, но и потерять вложенные средства", - уверены в Банке России.

Под названные ЦБ критерии подпадает лишь часть продуктов ИСЖ и НСЖ, указывает вице-президент Всероссийского союза страховщиков Виктор Дубровин. Подавляющее большинство продуктов ИСЖ и НСЖ имеют установленные в абсолютных значениях страховую сумму и выкупные суммы, и условия договоров позволяют получить по окончанию их действия как минимум 100% внесенных средств. "Но мы согласны, что ряд покупателей могут, действительно, нуждаться в дополнительной защите их интересов", - говорит Дубровин. Он подчеркнул, что ВСС ведет активный диалог с Банком России и организациями по защите прав потребителей о том, как организовать дополнительную защиту потребителей указанных регулятором видов ИСЖ и НСЖ. "Страховщики полагают, что такой диалог уже позволил во многом решить проблему мисселинга, а его продолжение должно привести к решению, которое позволит свести к нулю проблему покупки неквалифицированным инвестором продукта, сути которого он не понимает", - сказал Виктор Дубровин.

Ранее ЦБ сначала рекомендовал ограничить, а затем решил временно ввести прямой запрет на продажу неподготовленным гражданам инвестиционных облигаций.

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