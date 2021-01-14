Японская префектура самостоятельно ввела режим ЧС из-за коронавируса

Власти японской префектуры Миэ не стали дожидаться решения правительства и самостоятельно объявили режим ЧС на своей территории из-за осложнения эпидемиологической обстановки в стране. Об этом сообщает агентство Киодо.

Напомним, что премьер Японии Ёсихидэ Суга 13 января ввел режим ЧС в семи японских регионах. Помимо Токио и соседних со столичным мегаполисом префектур Сайтама, Тиба и Канагава, особые меры будут действовать как минимум до 7 февраля в отношении городов Осака и Киото, а также префектур Хёго, Айти, Гифу, Фукуока и Тотиги.

В японском кабмине не исключают, что ограничения, связанные с коронавирусом, могут ужесточить, если ситуацию с распространением инфекции на архипелаге не удастся переломить. Об этом заявил министр по восстановлению экономики страны Ясутоси Нисимура, который в правительстве отвечает за вопросы по борьбе с COVID-19.