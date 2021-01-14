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14.01.2021 10:14
Рубрика: В мире

Японская префектура самостоятельно ввела режим ЧС из-за коронавируса

Текст: Александр Ленин (Токио)

Власти японской префектуры Миэ не стали дожидаться решения правительства и самостоятельно объявили режим ЧС на своей территории из-за осложнения эпидемиологической обстановки в стране. Об этом сообщает агентство Киодо.

Фото: Олег Кирьянов/РГ
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Напомним, что премьер Японии Ёсихидэ Суга 13 января ввел режим ЧС в семи японских регионах. Помимо Токио и соседних со столичным мегаполисом префектур Сайтама, Тиба и Канагава, особые меры будут действовать как минимум до 7 февраля в отношении городов Осака и Киото, а также префектур Хёго, Айти, Гифу, Фукуока и Тотиги.

В японском кабмине не исключают, что ограничения, связанные с коронавирусом, могут ужесточить, если ситуацию с распространением инфекции на архипелаге не удастся переломить. Об этом заявил министр по восстановлению экономики страны Ясутоси Нисимура, который в правительстве отвечает за вопросы по борьбе с COVID-19.

В мире Восточная Азия Япония Пандемия коронавируса COVID-19

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