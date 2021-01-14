МакКоннелл: Сенат не вынесет вердикт по импичменту Трампу до 20 января

Сенат не вынесет вердикт по импичменту действующему президенту США Дональду Трампу до истечения срока его полномочий 20 января. Об этом заявил лидер республиканцев в сенате Митч МакКоннелл.

По его словам, даже если бы процесс в сенате начался на этой неделе и быстро продвигался, до того, как Трамп покинет должность, не был бы вынесен окончательный вердикт. "Это не решение, которое принял я, это факт", - цитирует РИА Новости письменное заявление МакКоннелла.

Он отметил также, что нет шансов на честный и серьезный процесс в оставшиеся семь дней полномочий Трампа. Лидер республиканцев убежден, что в интересах США будет, чтобы конгресс и исполнительная власть в последующие дни полностью сосредоточились на безопасной инаугурации и должной передаче власти будущей администрации Джо Байдена.

Ранее стало известно, что Палата представителей конгресса США поименно проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу по статье "Подстрекательство к восстанию". За отстранение хозяина Белого дома от власти проголосовали 232 законодателя - 222 демократа и 10 республиканцев, против - 197 республиканцев и никто из демократов. Трамп стал первым американским президентом, дважды подвергшимся импичменту во время правления.

Согласно Конституции США, импичмент в Палате представителей инициирует судебный процесс в сенате. Для осуждения и смещения Трампа потребуется большинство в две трети в сенате, возглавляемом республиканцами, а это означает, что по крайней мере 17 республиканцев в палате из 100 членов должны будут присоединиться к демократам.