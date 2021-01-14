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Рубрика: В мире

МакКоннелл: Сенат не вынесет вердикт по импичменту Трампу до 20 января

Лидер республиканцев в сенате Митч МакКоннелл. Фото: AFP/SAUL LOEB Лидер республиканцев в сенате Митч МакКоннелл. Фото: AFP/SAUL LOEB
Лидер республиканцев в сенате Митч МакКоннелл. Фото: AFP/SAUL LOEB

Сенат не вынесет вердикт по импичменту действующему президенту США Дональду Трампу до истечения срока его полномочий 20 января. Об этом заявил лидер республиканцев в сенате Митч МакКоннелл.

Фото: REUTERS/Jim Urquhart
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По его словам, даже если бы процесс в сенате начался на этой неделе и быстро продвигался, до того, как Трамп покинет должность, не был бы вынесен окончательный вердикт. "Это не решение, которое принял я, это факт", - цитирует РИА Новости письменное заявление МакКоннелла.

Он отметил также, что нет шансов на честный и серьезный процесс в оставшиеся семь дней полномочий Трампа. Лидер республиканцев убежден, что в интересах США будет, чтобы конгресс и исполнительная власть в последующие дни полностью сосредоточились на безопасной инаугурации и должной передаче власти будущей администрации Джо Байдена.

Ранее стало известно, что Палата представителей конгресса США поименно проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу по статье "Подстрекательство к восстанию". За отстранение хозяина Белого дома от власти проголосовали 232 законодателя - 222 демократа и 10 республиканцев, против - 197 республиканцев и никто из демократов. Трамп стал первым американским президентом, дважды подвергшимся импичменту во время правления.

Согласно Конституции США, импичмент в Палате представителей инициирует судебный процесс в сенате. Для осуждения и смещения Трампа потребуется большинство в две трети в сенате, возглавляемом республиканцами, а это означает, что по крайней мере 17 республиканцев в палате из 100 членов должны будут присоединиться к демократам.

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