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14.01.2021 00:51
Рубрика: В мире

Палата представителей конгресса проголосовала за импичмент Трампу

Текст: Максим Макарычев
Палата представителей конгресса США поименно проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу по статье "Подстрекательство к восстанию". Решение принято большинством (225 плюс один) голосов. В результате беспорядков погибли по меньшей мере пять человек, в том числе офицер полиции Капитолия.
Фото: AFP/SAUL LOEB Фото: AFP/SAUL LOEB
Фото: AFP/SAUL LOEB

В результате за отстранение Трампа от власти проголосовали 232 законодателя - 222 демократа и 10 республиканцев, против - 197 республиканцев и никто из демократов. Воздержавшихся нет. Несколько человек не приняли участие в голосовании, которое заняло примерно 40 минут из-за мер предосторожности, связанных с COVID-19. По словам представителя администрации США, президент Трамп наблюдал за процедурой импичмента в основном из Овального кабинета, сообщает NBC News.

Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Таким образом Трамп стал первым американским президентом, дважды подвергшимся импичменту во время правления. Некоторые депутаты голосовали лично в зале заседаний, некоторые через своих помощников, которые выходили к трибуне и обнародовали решение конгрессменов. Во время дебатов перед голосованием спикер палаты представителей, контролируемой демократами, Нэнси Пелоси заявила, что Трамп "должен уйти", добавив, что он "представляет явную и реальную опасность для нации, которую мы все любим". Дуг ЛаМальфа, республиканец из Калифорнии, заявил, что сессия палаты посвящена "необузданной ненависти демократов к этому президенту".

Хотя первый импичмент Трампа в 2019 году не принес голосов республиканцев в палате представителей, на этот раз десять из них порвали с партией, чтобы присоединиться к демократам, заявив, что Трамп нарушил свою клятву защищать демократию США. Это больше, чем предполагалось изначально. Среди них была член палаты представителей от Вайоминга Лиз Чейни, занимающая третье место в Палате представителей от республиканцев и дочь бывшего вице-президента Дика Чейни. Предыдущий рекорд проголосовавших против лидера партии был в 1998 году, когда за импичмент Биллу Клинтону проголосовали пять демократов.

Ранее лидер республиканского большинства в сенате Митч МакКоннелл отклонил призывы демократов вновь созвать заседание верхней палаты для немедленного судебного разбирательства. Это, отмечает Reuters, почти гарантирует то, что Трамп будет не будет уволен до истечения срока его полномочий на следующей неделе.

Фото: REUTERS/Jim Urquhart
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Согласно Конституции США, импичмент в палате представителей инициирует судебный процесс в Сенате. Для осуждения и смещения Трампа потребуется большинство в две трети в сенате, возглавляемом республиканцами, а это означает, что по крайней мере 17 республиканцев в палате из 100 членов должны будут присоединиться к демократам. МакКоннелл заявил, что судебное разбирательство не может начаться до тех пор, пока Сенат не вернется к очередному заседанию 19 января, всего за день до инаугурации Байдена. Впрочем, по информации источников, судебный процесс в Сенате может продолжиться даже после того, как Трамп официально покинет свой пост.

В мире США Процедура импичмента Дональда Трампа

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