Палата представителей начала голосование по импичменту

Палата представителей завершила двухчасовую дискуссию по статье об импичменте Дональду Трампу и перешла к поименному голосованию по статье "Подстрекательство к восстанию". Ожидается, что эта мера будет принята при поддержке всех демократов и как минимум семи республиканцев.

Ранее лидер республиканского большинства в Сенате Митч МакКоннелл отклонил призывы демократов вновь созвать заседание верхней палаты для немедленного судебного разбирательства. Это, отмечает Reuters, почти гарантирует то, что Трамп не будет уволен до истечения срока его полномочий на следующей неделе.

Согласно Конституции США, импичмент в палате представителей инициирует судебный процесс в Сенате. Для осуждения и смещения Трампа потребуется большинство - две трети - в сенате, возглавляемом республиканцами, а это означает, что по крайней мере 17 республиканцев в палате из 100 членов должны будут присоединиться к демократам. МакКоннелл заявил, что судебное разбирательство не может начаться до тех пор, пока сенат не вернется к очередному заседанию 19 января, всего за день до инаугурации Байдена. По информации источников, судебный процесс в сенате может продолжиться даже после того, как Трамп официально покинет свой пост.