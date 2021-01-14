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14.01.2021 11:36
Рубрика: Экономика

Минпромторг не получал жалоб на проблемы с закупками масла и сахара

Текст: Светлана Ментюкова
Торговые сети не обращались в Минпромторг РФ с жалобами на проблемы с закупками подсолнечного масла и сахара после того, как правительство зафиксировало цены на эти продукты. Сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

"В Минпромторг России официально не поступала информация от региональных торговых сетей о сложностях с закупкой масла и сахара", - отметили в ведомстве.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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По данным Росстата сильнее всего в 2020 году подорожали сахар-песок - плюс 64,5%, и подсолнечное масло ( плюс 25,9%). В декабре Минпромторг, Минсельхоз, производители и торговые сети подписали соглашение о стабилизации цен до 1 апреля 2021 года: подсолнечное масло в рознице не может стоить дороже 110 рублей за литр, а сахар-песок - 46 рублей за килограмм. Регулируемые цены будут действовать в России до 1 апреля 2021 года.

Как ранее сообщала "РГ", в настоящее время к соглашениям присоединились порядка 7 тысяч хозяйствующих субъектов, в том числе оптовики.

Ранее газета "Коммерсант" сообщала, что небольшие и средние розничные сети столкнулись со сложностями при закупке подсолнечного масла и сахара по регулируемым ценам. Наличие проблемы изданию подтвердил глава координационного совета Союза независимых сетей России Дмитрий Шадрин.

Экономика Товары и цены Правительство Минпромторг Цены на продукты

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