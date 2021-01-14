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14.01.2021 15:50
Рубрика: Общество

Минпросвещения не будет вносить изменения в задания ЕГЭ-2021

Текст: Ксения Колесникова

Вносить изменения в задания ЕГЭ 2021 года не планируется. Об этом заявил ТАСС министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

- Никаких изменений не будет, должна быть максимальная стабильность, - рассказал Сергей Кравцов в кулуарах Гайдаровского форума.

Также министр просвещения прокомментировал предложение отменить ОГЭ в девятых классах, которое обсуждалось в СМИ.

- Любые изменения и любые инновации в сфере образования должны проходить широкое обсуждение и экспертизу, экзамены являются составной частью учебного процесса, - рассказал Сергей Кравцов.

ЕГЭ по иностранному языку не будет обязательным
Общество Образование Правительство Минпросвещения ЕГЭ в России

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