Минпросвещения не будет вносить изменения в задания ЕГЭ-2021

Вносить изменения в задания ЕГЭ 2021 года не планируется. Об этом заявил ТАСС министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

- Никаких изменений не будет, должна быть максимальная стабильность, - рассказал Сергей Кравцов в кулуарах Гайдаровского форума.

Также министр просвещения прокомментировал предложение отменить ОГЭ в девятых классах, которое обсуждалось в СМИ.

- Любые изменения и любые инновации в сфере образования должны проходить широкое обсуждение и экспертизу, экзамены являются составной частью учебного процесса, - рассказал Сергей Кравцов.