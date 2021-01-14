Минсельхоз не отмечает перебоев с поставками масла и сахара

"Министерство не отмечает перебоев в поставках подсолнечного масла и сахара со стороны производителей. По данным Минсельхоза, к соглашениям о стабилизации цен присоединились предприятия, занимающие свыше 90% рынка подсолнечного масла и порядка 100% рынка сахара", - подсчитали в аграрном ведомстве.

В сообщении отмечается, что все участники исполняют свои обязательства в полном объеме, "планомерно осуществляя поставки как в крупные, так и мелкие торговые сети на условиях, указанных в соответствующих соглашениях".

По данным Росстата, сильнее всего в 2020 году подорожали сахар-песок - плюс 64,5%, и подсолнечное масло (плюс 25,9%). В декабре Минпромторг, Минсельхоз, производители и торговые сети подписали соглашение о стабилизации цен до 1 апреля 2021 года: подсолнечное масло в рознице не может стоить дороже 110 рублей за литр, а сахар-песок - 46 рублей за килограмм. Регулируемые цены будут действовать в России до 1 апреля 2021 года.

В настоящее время к соглашениям присоединились порядка 7 тысяч хозяйствующих субъектов, в том числе оптовики.

Сегодня Минпромторг также сообщил, что торговые сети не обращались в министерство с жалобами на проблемы с закупками подсолнечного масла и сахара после того, как правительство зафиксировало цены на эти продукты.

Ранее СМИ рассказали, что небольшие и средние розничные сети столкнулись со сложностями при закупке подсолнечного масла и сахара по регулируемым ценам.