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14.01.2021 14:09
Рубрика: Экономика

Минсельхоз не отмечает перебоев с поставками масла и сахара

Текст: Светлана Ментюкова
Министерство сельского хозяйства РФ не отмечает перебоев в поставках подсолнечного масла и сахара со стороны производителей, все участники соглашений о стабилизации цен исполняют свои обязательства. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

"Министерство не отмечает перебоев в поставках подсолнечного масла и сахара со стороны производителей. По данным Минсельхоза, к соглашениям о стабилизации цен присоединились предприятия, занимающие свыше 90% рынка подсолнечного масла и порядка 100% рынка сахара", - подсчитали в аграрном ведомстве.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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В сообщении отмечается, что все участники исполняют свои обязательства в полном объеме, "планомерно осуществляя поставки как в крупные, так и мелкие торговые сети на условиях, указанных в соответствующих соглашениях".

По данным Росстата, сильнее всего в 2020 году подорожали сахар-песок - плюс 64,5%, и подсолнечное масло (плюс 25,9%). В декабре Минпромторг, Минсельхоз, производители и торговые сети подписали соглашение о стабилизации цен до 1 апреля 2021 года: подсолнечное масло в рознице не может стоить дороже 110 рублей за литр, а сахар-песок - 46 рублей за килограмм. Регулируемые цены будут действовать в России до 1 апреля 2021 года.

В настоящее время к соглашениям присоединились порядка 7 тысяч хозяйствующих субъектов, в том числе оптовики.

Сегодня Минпромторг также сообщил, что торговые сети не обращались в министерство с жалобами на проблемы с закупками подсолнечного масла и сахара после того, как правительство зафиксировало цены на эти продукты.

Ранее СМИ рассказали, что небольшие и средние розничные сети столкнулись со сложностями при закупке подсолнечного масла и сахара по регулируемым ценам.

Экономика Товары и цены Правительство Минсельхоз Цены на продукты

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