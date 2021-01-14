Минсвязи Беларуси пообещало покрыть страну 5G за пять лет

Министр даже не исключает возможности покрытия новым поколением мобильной связи, действующей на основе стандартов телекоммуникаций, территории всей республики в течение пяти лет. Столь авангардными планами он поделился в четверг в китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень", информирует БЕЛТА.
Правда, уточнил отраслевой руководитель, до сих пор еще нет окончательного решения, когда именно начнут практически осуществлять этот проект в Синеокой. Хотя, добавил он, в правительстве уже создана рабочая группа, чтобы учесть все особенности его внедрения. "В феврале мы будем готовить итоговый отчет, чтобы доложить главе государства и подходить к этапу принятия решения. Еще предстоит процедура выделения частот - возможно, будут конкурсы или другие варианты, мы их проработали", - сообщил Шульган.
Как и любая грандиозная идея, констатировал министр, внедрение новой технологии обойдется в сотни миллионов, поэтому он заранее дал понять, что в ней могут участвовать и инвесторы. Ведь "из бюджета такие деньги выделить кому-то одному, наверное, неэффективно и неправильно". Конкуренция должна быть, убежден он, высказав надежду, что в РБ достаточно сильные операторы связи, и у них есть финансовые возможности, которые позволят реализовать амбициозный проект.
"Мы открыты - вы видите участие Huawei, пусть приходят и другие", - резюмировал активный пропагандист технического прогресса в области коммуникаций.