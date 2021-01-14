Минсвязи Беларуси пообещало покрыть страну 5G за пять лет

В Беларуси сложились "уникальные условия" для внедрения 5G, убежден руководитель Министерства связи и информатизации Константин Шульган. Даже те, кто, по его данным, начал заниматься этой темой раньше, масштабировать на всю страну эту технологию пока не могут.

Министр даже не исключает возможности покрытия новым поколением мобильной связи, действующей на основе стандартов телекоммуникаций, территории всей республики в течение пяти лет. Столь авангардными планами он поделился в четверг в китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень", информирует БЕЛТА.

Правда, уточнил отраслевой руководитель, до сих пор еще нет окончательного решения, когда именно начнут практически осуществлять этот проект в Синеокой. Хотя, добавил он, в правительстве уже создана рабочая группа, чтобы учесть все особенности его внедрения. "В феврале мы будем готовить итоговый отчет, чтобы доложить главе государства и подходить к этапу принятия решения. Еще предстоит процедура выделения частот - возможно, будут конкурсы или другие варианты, мы их проработали", - сообщил Шульган.

Как и любая грандиозная идея, констатировал министр, внедрение новой технологии обойдется в сотни миллионов, поэтому он заранее дал понять, что в ней могут участвовать и инвесторы. Ведь "из бюджета такие деньги выделить кому-то одному, наверное, неэффективно и неправильно". Конкуренция должна быть, убежден он, высказав надежду, что в РБ достаточно сильные операторы связи, и у них есть финансовые возможности, которые позволят реализовать амбициозный проект.

"Мы открыты - вы видите участие Huawei, пусть приходят и другие", - резюмировал активный пропагандист технического прогресса в области коммуникаций.