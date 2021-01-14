Нацгвардия разместилась в Капитолии впервые со времен Гражданской войны

Национальная гвардия разместилась в Капитолии США впервые со времен Гражданской войны. Об этом сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на собственные подсчеты.

Появились фотографии десятков бойцов, спящих вповалку в коридорах Капитолия и туристического центра, соединенного со зданием. Ранее сообщалось, что для обеспечения безопасности инаугурации Джо Байдена в город могут прибыть 20 тысяч сотрудников Нацгвардии, пишет РИА Новости.

Напомним, шестого января, накануне утверждения законодателями победы Байдена на выборах президента США в Вашингтон стянулись сторонники Дональда Трампа. Они двинулись к Конгрессу, прорвали кордоны полиции и ворвались в здание законодательного органа. Для подавления беспорядков были привлечены бойцы спецназа ФБР и Национальной гвардии. В результате столкновений есть погибшие и пострадавшие. Десятки активистов были задержаны.