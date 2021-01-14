Названа дата заседания группы высокого уровня Союзного государства

Широкий круг актуальных вопросов двустороннего сотрудничества включен в повестку дня заседания группы высокого уровня (ГВУ) Совета Министров Союзного государства, намеченного на 21 января. На этот раз, уточнили в Постоянном комитете СГ, оно пройдет в формате видеоконференции.

Речь на заседании, уточняет БЕЛТА, пойдет "о согласовании железнодорожных перевозок в Россию концентрата минерального галит "Беларуськалий" насыпью на открытом подвижном составе с применением специальной тары; об ограничении доступа на поставку щебня гранитного в РФ и об условиях деятельности российского сервиса "Яндекс Такси" на территории Беларуси". Кроме того, предстоит обсудить и вопросы интеграции информационных систем в сфере фитосанитарного контроля, о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных закупок и ряд других.

Для координации работы по подготовке и проведению в текущем году заседаний высших органов СГ запланировано рассмотрение вопроса о проектах повесток очередных заседаний Совета Министров и Высшего Государственного Совета Союзного государства.

Заседание в будущий четверг, уточняет агентство, проведут сопредседатели ГВУ посол Беларуси в России, наделенный полномочиями заместителя премьер-министра, Владимир Семашко и вице-премьер России Алексей Оверчук.

В работе видеоконференции примут участие и государственный секретарь СГ Григорий Рапота, посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев, ответственный секретарь ПС Союза Беларуси и России Сергей Стрельченко, руководители отраслевых белорусских и российских министерств, представители ПК Союзного государства.