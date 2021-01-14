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14.01.2021 17:04
Рубрика: Бензин

Новак: Цена бензина в России не зависит от мировых котировок нефти

Текст: Сергей Тихонов
Между ценами на нефть и розничной стоимостью автомобильного топлива в России нет никакой связи, заявил вице-премьер Александр Новак на Гайдаровском форуме, участвуя в дискуссии "Будущее энергетики".
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

По его словам, для сглаживания влияния скачков мировых нефтяных цен на стоимость бензина на АЗС действует демпфирующий механизм. Он удерживает розничные цены на автомобильное топливо на стабильном уровне. Механизм работает как на доплату нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) в случае высоких цен на нефть, так и на изъятие дополнительных доходов в бюджет в случае низких котировок.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Что влияет на рост цен на бензин

"В 2020 году цены на нефть очень сильно колебались от 20 до 50 долларов за баррель, а на заправках бензин АИ92 вырос только на 2%. Сохранение стабильных розничных цен - наш приоритет и наша основная задача. Т в этом году рост цен на автомобильное топливо не превысит уровня инфляции", - сказал вице премьер.

Он уточнил, что на оптовом рынке топлива скачки цен на топливо могут быть более серьезными, но это никак не влияет на стоимость бензина для конечных потребителей.

Организаторами Гайдаровского форума выступают РАНХиГС, Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.