Минфин не видит резервов для серьезного снижения налогов, а в ближайшие годы сделает упор на повышении эффективности налоговых льгот. Это одно из главных заявлений, прозвучавших на открывшемся 14 января Гайдаровском форуме.

Потенциала для существенного снижения налоговой нагрузки в России сейчас нет, поскольку ее уровень ниже, чем во многих других экономиках мира, заявил заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

"Если в моменте появляются какие-то излишки, то, конечно, их надо направлять на развитие экономики, но фискальные меры должны быть долгосрочными, и мы должны понимать, что у нас на эти меры стимулирующего характера есть долгосрочный источник. Вот таких долгосрочных источников я сейчас не вижу", - сказал Сазанов. Кроме того, замминистра предложил "провести оценку эффективности уже предоставленных налоговых льгот, в первую очередь тех, которые носят инвестиционный характер". Социальные налоговые льготы минфин пересматривать не намерен, чего нельзя сказать о цифровизации налогообложения.

Федеральная налоговая служба намерена сформировать модель налогового администрирования в режиме онлайн, сказал глава ФНС Даниил Егоров.

Это позволит передать функцию исчисления налогов от налогоплательщика в налоговую службу. Планируется развивать институт рассмотрения жалоб с помощью подробного мониторинга любых обращений в службу - это должно усовершенствовать налоговые сервисы и понизить конфликтность.

В кризисе, вызванном коронавирусной инфекцией, наступает переломный момент, считает премьер-министр Михаил Мишустин.

Началась масштабная вакцинация, по мере формирования общего иммунитета в прошлое начнут уходить опасения, которые сдерживали экономическое развитие и торговлю, подчеркнул он в видеообращении к участникам форума. Мишустин рассчитывает, что экономика вернется к устойчивому росту к концу года.

Правительство заложило в стратегию развития страны возможность оперативного реагирования на новые вызовы, которые могут возникнуть в ближайшие десять лет, заявил Мишустин. "Очень важно не оставаться в плену у старых догм и привычных, а потому зачастую удобных решений", - подчеркнул он.

Гайдаровский форум, проходящий под девизом "Россия и мир после пандемии", как раз ориентирован на поиск новых решений. О том, что после снятия всех карантинов ни мир, ни Россия не вернутся к прежнему состоянию, говорили все участники форума. По мнению премьер-министра, удаленный формат работы не исчезнет с окончанием пандемии, благодаря цифровым технологиям дистанционная занятость будет в наибольшей степени развиваться в новых, инновационных отраслях.

Каждый десятый сотрудник будет работать удаленно

Удаленный формат работы станет основной формой занятости для 5,6-6 млн человек уже через два-три года, рассказал глава минтруда Антон Котяков. "Сейчас в России удаленно трудятся порядка 3,7 млн человек, что составляет около 6% от всех занятых в стране, - сообщил министр. - Наибольшее значение - 6 млн человек, или 11% всех работников - было в мае-июне 2020 года... Сейчас цифры снизились и продолжат снижаться до отметки в 2,7-2,8 млн человек, но, думаю, в перспективе двух-трех лет мы снова вернемся к показателю дистанционной занятости на уровне 10% работающих".

В отличие от аврального перехода на "удаленку" в прошлом году, в этот раз все будет сделано планомерно, с учетом интересов и работников, и работодателей, полагает Котяков. Этому будут способствовать и уже внесенные изменения в Трудовой кодекс, регулирующие такие формы занятости, и поправки в законы, которые примут по итогам эксперимента с кадровым электронным документооборотом - он еще продолжается.

Сейчас в России удаленно трудятся 3,7 млн человек, что составляет около 6% от всех занятых в стране

"Кроме того, преодолен фактор технологических и организационных ограничений - компании научились работать в таком режиме, приобрели и наладили все необходимое для этого оборудование, - добавил Антон Котяков. - Поправки в Трудовой кодекс придают большое значение коллективному договору между работниками и работодателем. Нам сейчас предстоит помочь всем разобраться с этими новациями, чтобы при переходе на дистанционную занятость не пострадали интересы ни одной из сторон трудовых взаимоотношений".

Компании в целом готовы сохранять удаленный режим и даже готовы его максимально расширять, рассказал гендиректор Mail.Ru Group Борис Добродеев. Но потребность в офисах полностью не исчезнет.

Банки не высказывались против цифрового рубля

Банки настороженно относятся к введению цифрового рубля, но ни один из них не заявил о том, что он не нужен, и вопрос, запускать или не запускать этот проект, уже не стоит, сказал зампред Банка России Алексей Заботкин.

"Мы получили достаточно широкий спектр критических и осторожных замечаний, в первую очередь со стороны банковского сектора, для которого изменения, наверное, будут наиболее существенные... но ни в одном из комментариев не было высказано мнение о том, что цифровой рубль не нужен... Спрос на цифровой рубль есть, наше обсуждение это четко выявило", - рассказал Заботкин.

Он отметил, что цифровой рубль сделает более дешевыми платежные сервисы, в первую очередь для бизнеса. Как и наличные рубли, цифровой рубль будет выступать в качестве обязательства Банка России, а не конкретного коммерческого банка, а от безналичных рублей он "унаследует" возможность проведения дистанционных и очень быстрых расчетов. Предполагается, что цифровой рубль можно будет "окрашивать" для целевого использования средств, например, в госзаказе или чтобы карманные деньги школьник не мог потратить на алкоголь. Цифровой рубль можно будет без ограничений конвертировать в безналичные и наличные рубли.

ЦБ с участниками рынка уже три месяца обсуждают необходимость цифрового рубля, его возможную архитектуру и способы применения. В ближайшее время Банк России должен представить концепцию этой третьей формы денег, а затем может начаться эксперимент с ее использованием. Банки в первую очередь опасаются массового оттока клиентских средств в цифровой рубль. В ЦБ отмечают, что запуск цифрового рубля усилит конкуренцию за клиентские средства и заставит банки повысить процентные ставки на остатки по счетам (начисление процентов на цифровой рубль не предусмотрено).

У здравоохранения - шесть приоритетов

Министр здравоохранения Михаил Мурашко обозначил шесть приоритетных направлений на ближайшие 5 лет. В их числе - повышение доступности и качества медицинской помощи, профилактика заболеваний, разработка новых лекарств и медизделий, предотвращение распространения опасных заболеваний, совершенствование системы контроля в сфере здравоохранения, обеспечение биологической безопасности.

Он рассказал, что в рамках модернизации инфекционной службы закупается оборудование, дооснащаются лаборатории, новые задачи поставлены перед Всероссийским центром медицины катастроф.

"Всероссийский центр медицины катастроф будет координирующим звеном для оперативного реагирования не только на чрезвычайные ситуации, связанные с природными факторами, технологическими, дорожно-транспортными происшествиями, но и инфекционные вызовы", - пояснил Мурашко.

По его словам, сегодня складывается уникальная ситуация для развития иммуннотехнологий и иммунобиологических препаратов. "Буквально за короткий промежуток времени в этом направлении науки произошел взрывной рост", - говорит министр. Причем это не только разработка и производство вакцин и дезинфицирующих средств, но также новых медизделий, антибактериальных покрытий.

Россия будет искать компромисс с ЕС по углеродному налогу

Европа вводит свои правила, переходя к "зеленой" энергетике. Некоторые страны заявляют о переходе к углеродной нейтральности уже в 2050 году. России нужно искать компромиссы с европейскими партнерами, чтобы учитывалась площадь лесов нашей страны, поглощающих CO2. Это позволит скорректировать показатели углеродного следа, заявил вице-премьер Александр Новак, участвуя в дискуссии "Будущее энергетики".

Он подчеркнул, что у России есть в этом вопросе союзники - другие экспортеры энергоресурсов в Европу. "Законы сейчас только разрабатываются, в том числе о трансграничном углеродном налоге. России нужно выработать свою классификацию расчета углеродного следа, соответствующую европейской, чтобы наше мнение учитывалось", - сказал вице -премьер.

Говоря о перспективах энергоперехода, Новак отметил, что в России уже сейчас самый диверсифицированный и экологически чистый энергобаланс. Полностью же отказаться от использования традиционных ресурсов не получится даже в Европе.

"Только солнце и ветер не смогут обеспечить доступной электроэнергией всех желающих. Будут необходимы резервные мощности генерации. Плюс остается вопрос цены, пока ВИЭ дороже традиционных ресурсов", - сказал Новак.

Ректор РАНХиГС Владимир Мау (слева): Пандемия обострила конкуренцию между университетами и невузовским образованием. Фото: Михаил Терещенко/ ТАСС

Куда денется мусор

Для стопроцентной сортировки отходов и двукратного сокращения захоронений на полигонах потребуется создать 1200 предприятий по обращению с отходами в дополнение к тем 1800, которые уже работают сейчас. Но и многим действующим потребуется модернизация, сообщил гендиректор ППК "Российский экологический оператор" Денис Буцаев.

Твердые коммунальные отходы почти на треть состоят из остатков пищевых продуктов, на 20% - из макулатуры, на 11-12% - из пластика. "Около 30% твердых коммунальных отходов невозможно превратить во вторичные материальные ресурсы, но остальные можно и нужно восстанавливать. Большинство видов пластика можно использовать повторно до семи раз, а стекло, алюминий, железо - бесконечно. Но для этого нам нужна инфраструктура", - сказал Буцаев.

Сейчас из 60 млн тонн собранных отходов на сортировку попадает около 18 млн тонн, а во вторичный оборот удается вернуть только 2,7 млн тонн, признал Денис Буцаев. По его оценке, решить все проблемы за счет собранной с населения оплаты и неправильно, и невозможно. Вложения в отрасль могут окупиться через 12-15-18 лет, полагает Денис Буцаев. Одним из источников средств может быть фонд, который возникнет при реализации принятой в конце прошлого года новой концепции расширенной ответственности производителей.

Страны ЕАЭС создадут совместные предприятия

Создание совместных предприятий и развитие сквозных цифровых платформ могут стать драйвером развития торговли внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС), считает председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович.

Совокупный ВВП стран ЕАЭС в общем мировом ВВП небольшой - около 3,7%, рассказал он, но потенциал, который заложен в союзном договоре 2014 года, может позволить существенно увеличить этот объем. Это будет возможно за счет реализации стратегии ЕАЭС, которую в декабре подписали главы стран-участниц союза. Сейчас ЕЭК готовит план реализации стратегии, который позволит, по мнению Мясниковича, на 10-12% увеличить импортозамещение и на 22-25% нарастить несырьевой экспорт в третьи страны.

Важным элементом станет интеграция информационных систем государств - членов ЕАЭС - прежде всего в области таможенного администрирования и фитосанитарного контроля. Обсуждается интеграция систем и в области налогового администрирования, сказал вице-премьер.

Другим важным шагом для развития интеграционных процессов станет создание совместных компаний. "У нас недостаточно конкурентоспособных товаров, которые могут быть реализованы на рынках третьих стран и на внутреннем рынке. Надо идти по пути создания совместных компаний на принципах акционерных обществ, которые могли бы быть мощными интеграторами и производить продукцию для внутреннего рынка и для экспорта", - считает Мясникович.

Организаторами Гайдаровского форума выступают РАНХиГС, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.