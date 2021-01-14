Обложка комикса о приключениях Тинтина в Китае продана за 3,2 млн евро

Оригинальный рисунок обложки комикса о приключениях Тинтина в Китае "Голубой лотус" ушла с молотка в Париже за 3,175 миллиона евро. Эта работа бельгийского художника Жоржа Проспера Реми, более известного как Эрже, стала самой дорогой в истории девятого искусства. Впрочем, с первого места рисунок размером 35 на 35 сантиметров потеснил наброски того же автора графических романов, которые несколько лет назад обошлись одному коллекционеру в 2,65 миллиона евро.

"Голубой лотос" установил новый мировой рекорд по стоимости не только для работ Эрже, но и вообще для всех комиксов, проданных в мире с молотка", - отметили в аукционном доме Artcurial, организовавшем торги.

Интерес к данной работе подогревался историей. Как оказалось, в 1936 году издатель Луи Кастерман отказался пускать в печать эту версию обложки из-за ее дороговизны. Эрже внес некоторые изменения, а оригинальный рисунок подарил семилетнему сыну Кастермана, который спрятал подарок и на долгие годы забыл о нем. О существовании оригинала до недавнего времени знали лишь единицы. Тот факт, что эта работа бельгийского художника никогда раньше не выставлялась на продажу, также способствовал привлечению внимания.

Торги стартовали с 2,2 миллиона евро и завершились уже через 4 минуты на отметке в 2,6 миллиона. Вместе со всеми комиссионными и прочими расходами покупателю пришлось уплатить 3,175 миллиона евро.

Стоит отметить, что именно создание комикса "Голубой лотос" считается поворотным моментом в творчестве Эрже. Изображения героев графических романов художника с тех пор стали более выразительными. С 1930 по 1976 год было выпущено 23 альбома, еще один вышел в 1986 году - через три года после смерти Эрже, сам художник закончить его не успел.