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Павел Дуров назвал президентов, которые есть в Telegram

Текст:   Антон Благовещенский
14.01.2021,  
16:40
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Два государственных лидера недавно зарегистрировались в Telegram - это президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Бразилии Жаир Болсонару, рассказал основатель мессенджера Павел Дуров.

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"Они присоединились к другим главам держав, которые уже присутствовали в Telegram", - подчеркнул бизнесмен. Он упомянул президентов Мексики, Франции, Украины, Узбекистана, Тайваня, а также премьер-министров Сингапура, Израиля и Эфиопии. Каналы официальных лиц и публичных персон помечаются значком верификации в виде галочки.

Напомним, что число регистраций в Telegram резко выросло на фоне критики новых правил WhatsApp, которые предусматривают передачу личных данных пользователей материнской компании Facebook. По словам Дурова, за три дня в Telegram зарегистрировались более 25 миллионов человек.

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