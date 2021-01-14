Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2393 г. Москва "О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2021 год"

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Установить на 2021 год:

для граждан, признанных в установленном порядке безработными, за исключением граждан предпенсионного возраста, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 34[2] Закона Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации", минимальную величину пособия по безработице в размере 1500 рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 12130 рублей - в первые три месяца периода безработицы, 5000 рублей - в следующие три месяца периода безработицы;

для признанных в установленном порядке безработными граждан предпенсионного возраста, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 34[2] Закона Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации", минимальную величину пособия по безработице в размере 1500 рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 12130 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 г.

Председатель Правительства

Российской Федерации

М. Мишустин