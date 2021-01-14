Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2406 г. Москва "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации на 2021 год"

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 4 Федерального закона "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Установить с 1 января 2021 г. величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации на душу населения 11653 рубля, для трудоспособного населения - 12702 рубля, пенсионеров - 10022 рубля, детей - 11303 рубля.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует по 31 декабря 2021 г.

Председатель Правительства

Российской Федерации

М. Мишустин