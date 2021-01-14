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14.01.2021 07:15
Рубрика: В мире

Прилетевших в Китай экспертов ВОЗ отправят на карантин

Фото: REUTERS/THOMAS PETER Фото: REUTERS/THOMAS PETER
Фото: REUTERS/THOMAS PETER

В китайский город Ухань из Сингапура прилетели эксперты ВОЗ, которые займутся выяснением происхождения COVID-19. Делегацию в аэропорту встречали кареты скорой помощи и люди в защитных костюмах. Представителей Всемирной организации здравоохранения отправят на карантин, который в КНР длится минимум 14 дней.

Фото: Christopher Furlong/Getty Images
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Как информирует РИА Новости, в состав международной группы входят специалисты из Японии, Катара, США, Германии, Вьетнама, Австралии, Нидерландов, Великобритании и Дании. Есть и представитель России - заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.

С мая 2020 года в Китае не было летальных исходов среди больных COVID-19. Впервые за восемь месяцев в провинции Хэбэй от осложнений, вызванных коронавирусом, скончался местный житель.

В мире Восточная Азия Китай Международные организации ВОЗ Пандемия коронавируса COVID-19

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