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14.01.2021 21:00
Рубрика: Общество

Прививка не отменяет использование масок

Текст: Марина Трубилина

Ношение масок привитыми от коронавируса пока необходимо. Такое мнение высказал ТАСС гендиректор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов.

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Использование защитных средств, в том числе масок, необходимо и для вакцинировавшихся, и для переболевших коронавирусной инфекцией, считает он. "Пока нельзя исключить, что человек, получивший вакцину от коронавирусной инфекции или переболевший, может являться переносчиком вируса, то есть представлять опасность для окружающих, сам того не зная. Поэтому в виде страховки ношение защитных масок для тех, кто поставил себе вакцину, является правильным. К тому же у Роспотребнадзора жесткие рекомендации по поводу использования средств защиты в пандемию, и их никто не отменял", - сказал он.

Ранее губернатор Сахалинской области объявил, что жителям, сделавшим прививки, планируется выдавать бейджи, которые освободят их от необходимости носить медицинскую маску в общественных местах. Не исключил рассмотрение возможности послаблений для вакцинированных замглавы Минздрава Евгений Камкин. Однако, по мнению Ишмухаметова, бейджи не должны заменить маски.

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