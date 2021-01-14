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14.01.2021 03:07
Рубрика: В мире

Протестующие забросали камнями кортеж короля Бельгии

Фото: EPA/STEPHANIE LECOCQ Фото: EPA/STEPHANIE LECOCQ
Фото: EPA/STEPHANIE LECOCQ

Король Бельгии Филипп чуть не пострадал во время беспорядков в Брюсселе. Машина монарха оказалась в районе Северного вокзала, рядом с которым собралось около 500 человек, недовольных действиями полиции. Манифестанты, заметив автомобиль, начали кричать: "Король, это король". После чего в машину полетели камни, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал RTBF.

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Напомним, протесты в Брюсселе начались после смерти 23-летнего гвинейца Ибрагима. Молодой человек был задержан на одной из улиц города за нарушение карантина. В комиссариате у него произошел сердечный приступ. Скорая помощь ехала слишком долго, парень умер.

В среду у Северного вокзала началась акция протеста, участники которой стали оскорблять полицейских, бросать в них камни. Бутылка с зажигательной смесью была брошена в окно комиссариата, пожар удалось потушить.

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