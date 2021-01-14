Москва первой из мегаполисов восстановила трафик

Российская столица первой в мире смогла восстановить трафик, прерванный разгаром пандемии. Об этом свидетельствует рейтинг, опубликованный нидерландской аналитической компанией TomTom.

Инфографика "РГ"/ Александр Чистов/ Сергей Бабкин

В свежий ежегодный рейтинг TomTom попали 416 городов по всему миру. В абсолютном большинстве мегаполисов общая загруженность дорог ощутимо упала. Наивысшего показателя она достигла именно в Москве - 54 процента. Количество зарегистрированных в российской столице за 2020 год, по данным ЦОДД, выросло на 4 процента - в абсолютных цифрах это 155 тысяч новых авто. Хотя даже при этом загрузка дорог оказалась меньше, чем в 2019-м, на 5 процентов. До пандемии жители Москвы проводили в дороге по девять дней и девять часов в год. А в 2020-м "всего лишь" восемь дней и восемь часов. По графикам TomTom четко видно, за счет чего произошло падение. Если в феврале и марте трафик был на уровне 60 процентов, то уже в апреле он упал до 8 пунктов. Это был период самых жестких ограничений, когда закрывались целые отрасли экономики, а движение по городу на машине разрешалось только по электронным пропускам. Аналитика демонстрирует, что в других мегаполисах этот период был гораздо более длительным, чем в Москве. Например, в Брюсселе после апрельского тотального локдауна уровень транспортной активности и к концу года не добрался до 40-процентной отметки. Даже перед Рождеством бельгийские дороги были загружены от силы на треть, а в Москве перед Новым годом - почти на 75 процентов. Российская столица начала демонстрировать рост транспортной активности в июне.

"Показатели Москвы на фоне других мировых городов действительно восстановились быстрее, - отмечает вице-президент TomTom по вопросам дорожного движения Ральф-Петер Шефер. Даже удаленка, продолжает эксперт TomTom, не стала тотальной, так как затрагивает далеко не всех горожан. А в конце года восьмибалльные пробки пришли в город почти на постоянной основе.

"В этом аспекте большие заторы - скорее, хороший показатель, - комментирует руководитель экспертного центра "Пробок.нет" Александр Шумский. - В ковидном 2020 году город не ставил свою жизнедеятельность на длинную паузу. Москва приняла все возможные меры, чтобы город мог продолжать свою деятельность, дороги были открыты, общественный транспорт, пусть и с жесткими ограничениями, продолжил работу".