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14.01.2021 09:48
Рубрика: Дороги

С улиц Москвы эвакуировали 2 тысячи авто без номеров

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

За прошлый год количество машин без номеров, эвакуированных с улиц Москвы, превысило 2 тысячи. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Фото: iStock
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В числе этих автомобилей в основном оказались модели представительского класса. На спецстоянки, например, уехали 348 BMW, 282 Mercedes и 178 Toyota.

"Эвакуации машин без номеров - требование Антитеррористической комиссии Москвы. Их перемещают для дальнейшей проверки, ведь такие автомобили могут представлять опасность", - отмечают в пресс-службе департамента транспорта.

Причем по правилам, если такой автомобиль эвакуируют с парковки, транспортные службы не смогут сообщить, куда именно его отвезли. О подозрительных автомобилях на парковках можно сообщать по телефонам 102, 112 или в МАДИ: 8 495 540 7656.