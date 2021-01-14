С улиц Москвы эвакуировали 2 тысячи авто без номеров

За прошлый год количество машин без номеров, эвакуированных с улиц Москвы, превысило 2 тысячи. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта.

В числе этих автомобилей в основном оказались модели представительского класса. На спецстоянки, например, уехали 348 BMW, 282 Mercedes и 178 Toyota.

"Эвакуации машин без номеров - требование Антитеррористической комиссии Москвы. Их перемещают для дальнейшей проверки, ведь такие автомобили могут представлять опасность", - отмечают в пресс-службе департамента транспорта.

Причем по правилам, если такой автомобиль эвакуируют с парковки, транспортные службы не смогут сообщить, куда именно его отвезли. О подозрительных автомобилях на парковках можно сообщать по телефонам 102, 112 или в МАДИ: 8 495 540 7656.