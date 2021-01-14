В Москве суд оштрафовал владельца Stalin Doner

Владелец точки общепита Stalin Doner Станислав Вольтман оштрафован за неповиновение полиции, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Коптевского районного суда.

Хозяин "Шаурмы Сталина" был задержан возле своего заведения. По предварительным данным, полицейские пригласили его в участок, но Станислав Вольтман отказался. В результате на него составили административный протокол по статье 19.3 КоАП РФ.

Суд, разобрав материалы, назначил предпринимателю штраф 1 тысячу рублей. Ранее сообщалось, что точка Stalin Doner возмутила многих, поскольку работники заведения были одеты в форму НКВД.