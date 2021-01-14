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14.01.2021 19:18
Рубрика: Происшествия

В Москве возбуждено административное дело против владельца Stalin Doner

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

В столице возбудили административное дело в отношении Станислава Вольтмана, владельца торговой точки по продаже шаурмы Stalin Doner, сообщает агентство "Москва".

Фото: iStock
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Полиция намерена привлечь гражданина к ответственности по статье 19.3 КоАП - "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции". Вольтману грозит штраф от 500 до 1000 рублей либо административный арест до 15 суток. Материалы рассмотрит суд района Коптево.

Точка шаурмы получила огласку из-за необычного оформления. В меню, например, была "Шаурма от Берии", а сотрудники были одеты в форму НКВД. Вскоре после открытия работа заведения была приостановлена.

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