В Москве возбуждено административное дело против владельца Stalin Doner

В столице возбудили административное дело в отношении Станислава Вольтмана, владельца торговой точки по продаже шаурмы Stalin Doner, сообщает агентство "Москва".

Полиция намерена привлечь гражданина к ответственности по статье 19.3 КоАП - "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции". Вольтману грозит штраф от 500 до 1000 рублей либо административный арест до 15 суток. Материалы рассмотрит суд района Коптево.

Точка шаурмы получила огласку из-за необычного оформления. В меню, например, была "Шаурма от Берии", а сотрудники были одеты в форму НКВД. Вскоре после открытия работа заведения была приостановлена.