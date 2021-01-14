В Хабаровске завели дело после гибели семьи при пожаре

В Хабаровске возбуждено уголовное дело по факту гибели пяти человек при пожаре (часть 3 статьи 109 УК РФ "причинение смерти по неосторожности").

ЧП произошло в ночь на 14 января в квартире многоэтажки, расположенной на улице Белорусской в Индустриальном районе.

"После тушения обнаружены тела супругов, двух их малолетних детей, а также отца погибшей женщины", - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

На месте трагедии работает следственно-оперативная группа, они проводят осмотр, изымают предметы и вещи, необходимые для дела.

По предварительным данным, семья на профилактическом учете не состояла.

Как уточняет прокуратура края, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.