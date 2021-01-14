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14.01.2021 03:48
Рубрика: Происшествия

В Хабаровске завели дело после гибели семьи при пожаре

Текст: Юлия Гарднер
Фото: ГУ МЧС по Хабаровскому краю Фото: ГУ МЧС по Хабаровскому краю
Фото: ГУ МЧС по Хабаровскому краю

В Хабаровске возбуждено уголовное дело по факту гибели пяти человек при пожаре (часть 3 статьи 109 УК РФ "причинение смерти по неосторожности").

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ЧП произошло в ночь на 14 января в квартире многоэтажки, расположенной на улице Белорусской в Индустриальном районе.

"После тушения обнаружены тела супругов, двух их малолетних детей, а также отца погибшей женщины", - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

На месте трагедии работает следственно-оперативная группа, они проводят осмотр, изымают предметы и вещи, необходимые для дела.

По предварительным данным, семья на профилактическом учете не состояла.

Как уточняет прокуратура края, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск

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