В Татарстане арестовали мать, оставившую детей на морозе

Алексеевский районный суд отправил под стражу мать, оставившую двоих детей на улице во время аномальных морозов. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Напомним, 13 января в селе Куркуль годовалый мальчик и его четырехлетняя сестра получили сильное обморожение. Оба ребенка находятся в больнице.

Мать обвиняется в покушении на убийство. По версии следствия, подозреваемая после употребления спиртных напитков ушла из дома в неотапливаемый сарай, взяв с собой двух детей. При этом температура воздуха на улице была минус 30 градусов. Спустя некоторое время она вернулась со старшим ребенком домой, а младшего оставила в сарае до утра.