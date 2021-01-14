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14.01.2021 07:55
Рубрика: Власть

Программы и алгоритмы

Текст: Андрей Шимкив (председатель Законодательного собрания Новосибирской области)
Российская газета - Экономика Сибири № 5(8356)
2020 год для региона прошел под знаком выборов. В областном парламенте произошло обновление депутатского корпуса. Первые сессии показывают: мы сумели сохранить консолидацию, которая была и в предыдущем созыве.

Уже в новом составе депутаты оперативно отреагировали на ситуацию и взяли на контроль вопрос повышения единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. По моей инициативе руководителю Федеральной антимонопольной службы направлено обращение с предложением отменить решение ФАС о сорокапроцентном росте тарифа. К сожалению, ответа пока нет, но надеюсь, что в ближайшее время он в любом случае придет. Вопрос важнейший, он касается практически каждого жителя Новосибирской области.

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Убежден, что при помощи федеральных органов нельзя регулировать тарифы в регионе. Надеюсь, это поймет и руководство группы компаний "ВИС", в которую входит регоператор по обращению с ТКО "Экология-Новосибирск".

Как и для прошлых созывов, одна из важнейших задач - поддержка агропромышленного комплекса. Ежегодная сумма средств господдержки, направляемая хозяйствам и предприятиям области, - порядка четырех миллиардов рублей. Мы добились того, что крупные инвестпроекты в АПК не финансируются из средств областного бюджета, они и так претендуют на федеральную помощь. Но увеличили поддержку малых форм хозяйствования, и она сохранится в наступившем году. Увеличили сумму поддержки на закупку удобрений и ядохимикатов, приобрести которые без федеральных и областных субсидий сложно. Новосибирская область в лидерах по применению минеральных удобрений.

В прошлом году благодаря господдержке, предусмотренной программой "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области", аграрии купили почти вдвое больше техники, чем в 2019-м. В качестве компенсации расходов на приобретение технических средств и оборудования хозяйствам региона перечислено более миллиарда рублей из средств областного бюджета. А общий объем затрат сельхозпроизводителей региона на покупку техники и оборудования впервые превысил семь миллиардов рублей. По данным минсельхоза Новосибирской области, приобретено 1866 единиц при плане 953, который, таким образом, перевыполнен почти вдвое.

В целом на господдержку сельхозпроизводителей в прошлом году направлено более 3,1 миллиарда рублей.

Очень эффективной показала себя программа "Комплексное развитие сельских территорий" - там, где в ее реализации заинтересованы и главы районов, и сами жители. Самые наглядные примеры - Маслянинский, Сузунский, Тогучинский районы.

Благодаря программе удалось улучшить качество жизни семи тысяч человек. Так, более 1200 сельских семей получили доступ к централизованному водоснабжению, 618 семей обеспечены газовым отоплением, почти 80 семьям перечислены социальные выплаты на строительство нового жилья.

Но возникла проблема - подготовка проектно-сметной документации требует немалых средств, которых нет в районных бюджетах. Мы точечно решаем эти вопросы - с губернатором, областными министерствами. Еще одна сложность - жесткое ограничение по срокам: средства надо освоить к 31 декабря.

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В 2021 году на реализацию госпрограммы комплексного развития сельских территорий запланировано 790,2 миллиона рублей, в том числе 587,7 миллиона - из средств федерального бюджета. В рамках программы будут реализовываться проекты в Маслянинском, Тогучинском, Мошковском, Венгеровском, Каргатском районах. По количеству таких проектов Новосибирская область стала первой в России.

Немало наказов избирателей области касаются строительства детсадов, школ. За последние три-пять лет впервые стали строить школы в сельской местности - в Маслянинском районе, Сузуне, Кочках. К вопросу строительства Репьевской школы в Тогучинском районе вернемся в марте 2021-го.

Важно продолжить реализацию областной программы строительства служебного жилья для молодых специалистов, работающих в селе. В прошлом году ее финансирование составило около 140 миллионов рублей, сданы дома в пяти районных центрах области, выделены квартиры для педагогов, врачей. При первой же возможности финансирование будет увеличено.

Сегодня остро встал вопрос экспортирования рапса, семян подсолнечника и даже пшеницы. Правительство страны обратило внимание на резкий рост цен на подсолнечное масло, крупы. В связи с чем введено их регулирование. В 2021 году планируется ввести пошлины на вывоз сельхозпродукции, а для пшеницы - квоты. Это напрямую скажется на экономическом развитии сельхозпроизводителей, прежде всего, в Алтайском крае, Новосибирской и Омской областях. Думаю, этот вопрос гораздо шире. Нужно развивать собственную переработку, тогда меньше будем вывозить. Как пример - производство молочных продуктов. В Новосибирской области есть крупные предприятия, на которых перерабатывается практически все местное сырье.

Есть своя позиция у депутатского корпуса по поводу еще одного актуального вопроса - мы будем настаивать на запрете строительства 20-30-этажных зданий в Заельцовском бору Новосибирска. В прошлом году совместно с главой региона и правительством области принято принципиальное решение по Караканскому бору - 18 тысяч гектаров отведено под особо охраняемую зону. С Заельцовским бором тоже надо решать: быть ли ему "Венским лесом", когда в зеленой зоне нет ни одной бетонной дорожки, или там нужны спортивные площадки и другие объекты общего пользования. И нужно однозначно выделять денежные средства, чтобы навести там порядок.

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