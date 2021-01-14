Создание ОЭЗ "Красноярская технологическая долина" предусмотрено комплексным инвестиционным проектом "Енисейская Сибирь". Первыми якорными инвесторами ОЭЗ станут шесть компаний - производители промышленного оборудования и продукции из алюминия для авиа- и машиностроения - готовые к 2030 году вложить в свои проекты более 16 миллиардов рублей и организовать около 1300 рабочих мест. С ними уже заключены соглашения. Как отмечено в постановлении правительства РФ, власти Красноярского края взяли на себя обязательства до 2027 года вложить в строительство инженерной, транспортной, социальной и иных инфраструктур ОЭЗ не менее 983 миллионов рублей из средств регионального бюджета.
Вторая особая экономическая зона промышленно-производственного типа разместится в Омске. На первом этапе ОЭЗ "Авангард" будут развивать четыре якорных инвестора. К 2030 году их общие вложения в реализацию проектов в сфере нефтехимии должны составить свыше 23 миллиардов рублей. Запланировано организовать более 700 новых рабочих мест. Как уточнили в правительстве Омской области, все якорные резиденты уже заключили соглашения и готовы в этом году приступить к строительству объектов.
"Новые ОЭЗ предполагают комплексное обновление и модернизацию исторически сложившихся в советское время промышленных зон. Их создание позволит запустить новые инвестиционные циклы, "вдохнуть новую жизнь" в эти территории и создать современные условия для занятости квалифицированных кадров", - отметил заместитель министра экономического развития РФ Сергей Галкин.
Первые особые экономические зоны в России появились в 2005 году. К концу 2020-го их насчитывалось 36, в том числе 17 промышленно-производственных, десять туристско-рекреационных, семь технико-внедренческих и две портовых. В СФО действовали ОЭЗ технико-внедренческого типа "Томск" и две туристских - "Бирюзовая Катунь" (Алтайский край) и "Ворота Байкала" (Иркутская область).
ОЭЗ изначально рассматривались как зоны особого благоприятствования для бизнеса, предусматривающие минимизацию административных барьеров, налоговые льготы и таможенные преференции, снижение арендных платежей. Однако в 2018 году Счетная палата России пришла к выводу о неэффективности большинства созданных особых экономических зон. Аудиторами было отмечено, что "с учетом соотношения вложенных средств федерального бюджета с общим объемом привлеченных инвестиций до сих пор нельзя признать эффективными десять действующих ОЭЗ", в числе которых были названы "Бирюзовая Катунь" и "Байкальская гавань".
Решения правительства говорят о том, что институт особых экономических зон получит второе дыхание. Естественно, с расчетом на большую эффективность. Недаром перспективы создания ОЭЗ рассматривают и в других регионах Сибири. В частности, Кузбассе, власти которого в прошлом году подали заявку на организацию особой экономической зоны в моногороде Топки.
Юрий Трутнев, заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО, руководитель межведомственной рабочей группы при правительстве РФ:
- Одна из задач, которую ставит перед нами руководство страны, - постоянно улучшать инвестиционный климат. А для этого, в том числе, нужно совершенствовать режимы преференциальных территорий. Делать все для того, чтобы инвесторы были заинтересованы расширять производства и открывать новые, создавать рабочие места. Потому что это и новые налоги для регионов, где реализуются инвестиционные проекты - а значит, дополнительные средства для развития экономики и социальной сферы.