В Сибирском федеральном округе появятся две новые особые экономические зоны промышленно-производственного типа. Соответствующие постановления, подготовленные минэкономразвития России, подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Ожидается, что общий объем инвестиций будущих резидентов ОЭЗ на первом этапе превысит 39 миллиардов рублей.

Создание ОЭЗ "Красноярская технологическая долина" предусмотрено комплексным инвестиционным проектом "Енисейская Сибирь". Первыми якорными инвесторами ОЭЗ станут шесть компаний - производители промышленного оборудования и продукции из алюминия для авиа- и машиностроения - готовые к 2030 году вложить в свои проекты более 16 миллиардов рублей и организовать около 1300 рабочих мест. С ними уже заключены соглашения. Как отмечено в постановлении правительства РФ, власти Красноярского края взяли на себя обязательства до 2027 года вложить в строительство инженерной, транспортной, социальной и иных инфраструктур ОЭЗ не менее 983 миллионов рублей из средств регионального бюджета.

Вторая особая экономическая зона промышленно-производственного типа разместится в Омске. На первом этапе ОЭЗ "Авангард" будут развивать четыре якорных инвестора. К 2030 году их общие вложения в реализацию проектов в сфере нефтехимии должны составить свыше 23 миллиардов рублей. Запланировано организовать более 700 новых рабочих мест. Как уточнили в правительстве Омской области, все якорные резиденты уже заключили соглашения и готовы в этом году приступить к строительству объектов.

"Новые ОЭЗ предполагают комплексное обновление и модернизацию исторически сложившихся в советское время промышленных зон. Их создание позволит запустить новые инвестиционные циклы, "вдохнуть новую жизнь" в эти территории и создать современные условия для занятости квалифицированных кадров", - отметил заместитель министра экономического развития РФ Сергей Галкин.

Первые особые экономические зоны в России появились в 2005 году. К концу 2020-го их насчитывалось 36, в том числе 17 промышленно-производственных, десять туристско-рекреационных, семь технико-внедренческих и две портовых. В СФО действовали ОЭЗ технико-внедренческого типа "Томск" и две туристских - "Бирюзовая Катунь" (Алтайский край) и "Ворота Байкала" (Иркутская область).

ОЭЗ изначально рассматривались как зоны особого благоприятствования для бизнеса, предусматривающие минимизацию административных барьеров, налоговые льготы и таможенные преференции, снижение арендных платежей. Однако в 2018 году Счетная палата России пришла к выводу о неэффективности большинства созданных особых экономических зон. Аудиторами было отмечено, что "с учетом соотношения вложенных средств федерального бюджета с общим объемом привлеченных инвестиций до сих пор нельзя признать эффективными десять действующих ОЭЗ", в числе которых были названы "Бирюзовая Катунь" и "Байкальская гавань".

Решения правительства говорят о том, что институт особых экономических зон получит второе дыхание. Естественно, с расчетом на большую эффективность. Недаром перспективы создания ОЭЗ рассматривают и в других регионах Сибири. В частности, Кузбассе, власти которого в прошлом году подали заявку на организацию особой экономической зоны в моногороде Топки.

Прямая речь

Юрий Трутнев, заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО, руководитель межведомственной рабочей группы при правительстве РФ:

- Одна из задач, которую ставит перед нами руководство страны, - постоянно улучшать инвестиционный климат. А для этого, в том числе, нужно совершенствовать режимы преференциальных территорий. Делать все для того, чтобы инвесторы были заинтересованы расширять производства и открывать новые, создавать рабочие места. Потому что это и новые налоги для регионов, где реализуются инвестиционные проекты - а значит, дополнительные средства для развития экономики и социальной сферы.