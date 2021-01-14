Ростехнадзор оштрафовал "дочку" "Норникеля" на 1 млн после аварии на ТЭЦ-3

"Енисейским управлением Ростехнадзора по итогам расследования причин аварии на ТЭЦ-3 АО "НТЭК" назначен максимальный штраф за нарушение норм промышленной безопасности", - говорится в сообщении.

В частности, в ходе проверок установлено, что меры по приведению объекта в соответствие с проектной документацией были не предприняты; не осуществлялось периодическое техническое освидетельствование фундамента резервуара; не было спланировано и обеспечено выполнение комплекса мер по повышению надежности работы сооружений по выявленным дефектам; не разработано и не утверждено в установленном порядке Положение о производственном контроле; не обеспечено приведение обвалования резервуарного парка к геометрическим параметрам, предусматривающим удержание разлившегося нефтепродукта при разрушении наибольшего по объему резервуара; не обеспечено выполнение основных задач производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, а также контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами и нормативными правовыми актами.

В результате в отношении компании вынесено постановление о привлечении к административной ответственности и назначении максимального штрафа в 1 миллион рублей.

Напомним, авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 30 мая 2020 года. В результате ЧП в почву и воду попали нефтепродукты, экологии арктической части Таймырского полуострова был нанесен огромный ущерб.