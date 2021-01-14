Арестован петербуржец, обокравший институт РАН на 13 млн рублей

Дзержинский районный суд Петербурга отправил под арест молодого человека, который в новогодние праздники дважды обокрал корпуса Института истории РАН. Всего из помещений были вынесены древности, цена которых на черном рынке может превышать 13 миллионов рублей.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, на судебном заседании молодой человек просил избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Тем не менее, суд согласился с доводами следователей, которые указывали, что 23-летний обвиняемый может скрыться, поэтому минимум до 7 марта парень пробудет в СИЗО.

Напомним, в новогодние праздники не досчитались 26 артефактов сотрудники научного учреждения на Дворцовой площади. Стоимость эти древностей составляет около 5 миллионов рублей.

Но самая ценная находка была вынесена из корпуса научного учреждения на Васильевском острове. По версии следствия, молодой человек похитил фрагмент оттиска печати XII века, цена этого артефакта превышает 8 миллионов рублей.

Древности были обнаружены у молодого человека. Когда завершатся основные следственные действия, полицейские планируют вернуть ценности историкам.