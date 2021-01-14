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14.01.2021 14:39
Рубрика: Культура

Петербургская Капелла отметит симфонией 85-летие Владислава Чернушенко

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Сегодня, 14 января исполняется 85 лет выдающемуся музыканту Владиславу Чернушенко, художественному руководителю Певческой капеллы Санкт-Петербурга с 1974 года. В честь этого в Капелле под его руководством прозвучит масштабная симфония-действо "Перезвоны" Валерия Гаврилина.
Фото: Пресс-служба Певческой капеллы Санкт-Петербурга Фото: Пресс-служба Певческой капеллы Санкт-Петербурга
Фото: Пресс-служба Певческой капеллы Санкт-Петербурга

Отметим, что "Перезвоны" уже много лет являются одной из "визитных карточек" петербургской Капеллы. Начало концерта - в 19.00.

Фото: iStock
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Владислав Чернушенко - известный дирижер, хормейстер, педагог, музыкально-общественный деятель, народный артист СССР, лауреат Государственных премий России, почетный гражданин Санкт-Петербурга.

- Феноменальный талант дирижера, исключительное трудолюбие и блестящее образование позволили маэстро завоевать огромный авторитет в сфере хоровой, оркестровой и оперной музыки, - отмечают в Академической капелле. - Благодаря организаторским способностям и колоссальной энергии Владислава Чернушенко хор Капеллы смог вернуть себе мировую славу и достичь высочайшего исполнительского уровня. Eго усилиями в 1991 году в стенах Капеллы после долгого перерыва был воссоздан Симфонический оркестр. Владиславу Александровичу принадлежит главная заслуга в возвращении на концертные площадки страны русской духовной музыки.

- Мы должны быть благодарны Чернушенко за то, что он "реставрировал" Петербургскую певческую капеллу, как реставрируют старинную икону, - говорит о Владиславе Чернушенко композитор Георгий Свиридов. - Эта сложная и кропотливейшая работа выдвинула его в число крупнейших фигур русской музыки. В нашем хоровом деле Владислав Александрович - музыкант номер один.

В регионах Культура Музыка Классика Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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