Петербуржца приговорили к восьми годам колонии за подготовку терактов

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор петербуржцу, задержанному в конце позапрошлого года за подготовку терактов, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката осужденного Леонида Крикуна.

За участие в деятельности террористической организации петербуржца приговорили к восьми годам лишения свободы. Мужчина обжаловать приговор не намерен.

Информацию о подготовке теракта в Петербурге на новогодние праздники российским спецслужбам передали американское партнеры. 27 декабря 2019 года силовики задержали двух человек.

В ходе обысков у них были обнаружены оружие и боеприпасы. Задержанные сразу же дали признательные показания.

Уголовное дело в отношении второго мужчины выделено в отдельное производство.