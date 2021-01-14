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14.01.2021 18:48
Рубрика: Происшествия

Петербуржца приговорили к восьми годам колонии за подготовку терактов

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор петербуржцу, задержанному в конце позапрошлого года за подготовку терактов, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката осужденного Леонида Крикуна.

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За участие в деятельности террористической организации петербуржца приговорили к восьми годам лишения свободы. Мужчина обжаловать приговор не намерен.

Информацию о подготовке теракта в Петербурге на новогодние праздники российским спецслужбам передали американское партнеры. 27 декабря 2019 года силовики задержали двух человек.

В ходе обысков у них были обнаружены оружие и боеприпасы. Задержанные сразу же дали признательные показания.

Уголовное дело в отношении второго мужчины выделено в отдельное производство.

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