Регионы Северо-Запада подключились к "Дубакчелленджу"

В регионах Северо-Запада с наступлением морозов жители подключились к флешмобу "Дубакчеллендж". Самой популярной забавой стала проверка на себе парадокса Мпембы, когда горячая вода мгновенно застывает на морозе.

Эффект Мпембы давно известен физикам, на себе его действие периодически проверяют жители регионов Крайнего Севера, создавая оригинальные фотографии и видео для соцсетей.

Суть в том, что люди разливают над собой кипяток, но не обжигаются, ведь капли горячей воды мгновенно застывают в воздухе и превращаются в льдинки.

Этот эффект противоречит первому закону термодинамики, согласно которому горячая вода прежде чем перейти в новое агрегатное состояние, должна вначале остыть, на это требуется время. Многие исследователи пытались дать научное объяснение этому парадоксу, но пока однозначного ответа, почему кипяток на морозе превращается в лед, нет.

Фотографии на фоне застывших капель воды пару недель назад начали публиковать жители Сибири. Потом аномальные морозы пришли и в европейскую часть России.

Эффект Мпембы активно проверяют на себе жители Вологодской области.

Эксперименты, опровергающие первый закон термодинамики, проводят и в Поморье.

Сильные морозы дошли и до Петербурга, поэтому эффект Мпембы смогли вживую увидеть и жители Северной столицы.