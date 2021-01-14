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14.01.2021 13:00
Рубрика: Общество

Регионы Северо-Запада подключились к "Дубакчелленджу"

Текст: Вера Черенева

В регионах Северо-Запада с наступлением морозов жители подключились к флешмобу "Дубакчеллендж". Самой популярной забавой стала проверка на себе парадокса Мпембы, когда горячая вода мгновенно застывает на морозе.

Фото: iStock
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Эффект Мпембы давно известен физикам, на себе его действие периодически проверяют жители регионов Крайнего Севера, создавая оригинальные фотографии и видео для соцсетей.

Суть в том, что люди разливают над собой кипяток, но не обжигаются, ведь капли горячей воды мгновенно застывают в воздухе и превращаются в льдинки.

Этот эффект противоречит первому закону термодинамики, согласно которому горячая вода прежде чем перейти в новое агрегатное состояние, должна вначале остыть, на это требуется время. Многие исследователи пытались дать научное объяснение этому парадоксу, но пока однозначного ответа, почему кипяток на морозе превращается в лед, нет.

Фотографии на фоне застывших капель воды пару недель назад начали публиковать жители Сибири. Потом аномальные морозы пришли и в европейскую часть России.

Эффект Мпембы активно проверяют на себе жители Вологодской области.

Эксперименты, опровергающие первый закон термодинамики, проводят и в Поморье.

Сильные морозы дошли и до Петербурга, поэтому эффект Мпембы смогли вживую увидеть и жители Северной столицы.

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